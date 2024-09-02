Резултати от 7-и кръг във Втора лига

Алекс Петков и Симеон Петров с голове за Шльонск (Вроцлав) - ВИДЕО

Два български гола на стигнаха на миналогодишния вицешампион на Полша по футбол Шльонск (Вроцлав), за да си тръгна дори с точка от гостуването на Пого ...