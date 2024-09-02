Резултати от 7-и кръг във Втора лига

Спартак Плевен - Пирин Благоевград 1:2
Несебър - ЦСКА II София 0:3
Монтана - Спортист Своге 1:0
Миньор Перник) - Ловеч 2:0
Беласица Петрич - Дунав Русе 2:0
Струмска слава Радомир - ЦСКА 1948 II 0:2
понеделник, 17:30 ч.
Янтра Габрово - Добруджа Добрич / пряко по Диема спорт
Ботев II Пловдив - Локомотив Горна Оряховица
понеделник, 19:00 ч.
Лудогорец II Разград - Фратрия
понеделник, 20:00 ч.
Етър Велико Търново - Марек Дупница
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