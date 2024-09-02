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Резултати от 7-и кръг във Втора лига

2 Септември, 2024 08:22 329 0

Резултати от 7-и кръг във Втора лига

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Днес предстои да се изиграят последните четири мача от кръга

Резултати от 7-и кръг във Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg


Спартак Плевен - Пирин Благоевград 1:2
Несебър - ЦСКА II София 0:3
Монтана - Спортист Своге 1:0
Миньор Перник) - Ловеч 2:0
Беласица Петрич - Дунав Русе 2:0
Струмска слава Радомир - ЦСКА 1948 II 0:2

понеделник, 17:30 ч.
Янтра Габрово - Добруджа Добрич / пряко по Диема спорт
Ботев II Пловдив - Локомотив Горна Оряховица
понеделник, 19:00 ч.
Лудогорец II Разград - Фратрия
понеделник, 20:00 ч.
Етър Велико Търново - Марек Дупница


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