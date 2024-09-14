Спортът по ТВ в събота (14 септември)

09.00 Тенис: купа Дейвис: Германия – САЩ - Диема спорт
11.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Азербайджан - Диема спорт 3
14.30 Футбол: „Саутхемптън“ - „Манчестър Юнайтед“ - Диема спорт 2
14.30 Футбол: „Милуол“ - „Лутън“ - Нова спорт
14.30 Колоездене: Европейско първенство в Лимбург, общ старт, жени - Евроспорт 1
15.00 Футбол: „Майорка“ - „Виляреал“ - МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Азербайджан - Диема спорт 3
15.00 Тенис: купа Дейвис: Финландия – Аржентина - Диема спорт
15.30 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор - Евроспорт 2
16.00 Футбол: „Комо“ - „Болоня“ - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: „Хофенхайм“ - „Байер“ - Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Ливърпул“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Манчестър Сити“ - „Брентфорд“ - Нова спорт
17.15 Футбол: „Еспньол“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: „Септември“ - „Славия“ - Диема спорт
17.30 Футбол: ПСВ „Айндховен“ - НЕК - Ринг
19.00 Футбол: „Емполи“ - „Ювентус“ - МАХ Спорт 3
19.00 Тенис: купа Дейвис: Чехия – Франция - Нова спорт
19.30 Футбол: „Севиля“ - „Хетафе“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Холщайн“ - „Байерн“ - Диема спорт 3
19.30 Футбол: „Астън Вила“ - „Евертън“ - Диема спорт 2
19.45 Футбол: „Гронинген“ - „Фейенорд“ - Ринг
20.00 Футбол: „Берое“ - „Ботев“ (Пд) - Диема спорт
21.00 Футбол: „Ал Рияд“ - „Ал Хилал“ - МАХ Спорт 1
21.00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брюксел - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: „Милан“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Реал Сосиедад“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Бортемут“ - „Челси“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: ПСЖ - „Брест“ - Диема спорт 3
22.30 Футбол: „Бенфика“ - „Санта Клара“ - Ринг
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