Спортът по ТВ в събота (14 септември)

Мениджърът на Челси: Не си заслужава да хабя енергия за слуховете за собствеността на клуба

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори пред медиите преди гостуването на Борнемут утре в мач от Премиър лийг. Италианецът започна с новините около ...