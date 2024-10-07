Пирин Благоевград с тежка загуба от дубъла на ЦСКА 1948

Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград загуби с 0:5 у дома от дубъла на ЦСКА 1948 в мач от 12-ия кръг.
"Орлетата" все пак остават на първото място в класирането с 29 точки.
Головете за столичани вкараха Асен Георгиев, Кристиян Величков, Калоян Стрински и Борислав Димитров на два пъти.
Дубълът на ЦСКА 1948 е на шесто място в класирането.
Резултати - 12 кръг:
Ловеч - Марек Дупница 0:0
Спортист Своге - Ботев II Пловдив 2:1
Фратрия - Струмска слава Радомир 1:1
ЦСКА II София - Беласица Петрич 2:0
Спартак Плевен - Миньор Перник 3:2
Несебър - Янтра Габрово 0:3
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II 0:5
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица 2:0
7 октомври, понеделник, 16:00ч.
Добруджа (Добрич - Етър Велико Търново /Диема спорт/
Лудогорец II Разград - Монтана
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1 Хан Ауспух
08:33 07.10.2024
2 Айдее
08:36 07.10.2024