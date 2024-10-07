Пирин Благоевград с тежка загуба от дубъла на ЦСКА 1948

Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград загуби с 0:5 у дома от дубъла на ЦСКА 1948 в мач от 12-ия кръг.

"Орлетата" все пак остават на първото място в класирането с 29 точки.

Головете за столичани вкараха Асен Георгиев, Кристиян Величков, Калоян Стрински и Борислав Димитров на два пъти.

Дубълът на ЦСКА 1948 е на шесто място в класирането.

Резултати - 12 кръг:

Ловеч - Марек Дупница 0:0

Спортист Своге - Ботев II Пловдив 2:1

Фратрия - Струмска слава Радомир 1:1

ЦСКА II София - Беласица Петрич 2:0

Спартак Плевен - Миньор Перник 3:2

Несебър - Янтра Габрово 0:3

Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II 0:5

Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица 2:0

7 октомври, понеделник, 16:00ч.

Добруджа (Добрич - Етър Велико Търново /Диема спорт/

Лудогорец II Разград - Монтана