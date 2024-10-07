Новини
Спорт »
Бг футбол »
Пирин Благоевград с тежка загуба от дубъла на ЦСКА 1948

7 Октомври, 2024 08:23 189 2

Пирин Благоевград с тежка загуба от дубъла на ЦСКА 1948

  • пирин блогоевград-
  • цска 1948-
  • орлетата-
  • втора лига-
  • футбол-
  • лидерът

"Орлетата" допуснаха домакинско поражение

Пирин Благоевград с тежка загуба от дубъла на ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград загуби с 0:5 у дома от дубъла на ЦСКА 1948 в мач от 12-ия кръг.

"Орлетата" все пак остават на първото място в класирането с 29 точки.

Головете за столичани вкараха Асен Георгиев, Кристиян Величков, Калоян Стрински и Борислав Димитров на два пъти.

Дубълът на ЦСКА 1948 е на шесто място в класирането.

Резултати - 12 кръг:

Ловеч - Марек Дупница 0:0
Спортист Своге - Ботев II Пловдив 2:1
Фратрия - Струмска слава Радомир 1:1
ЦСКА II София - Беласица Петрич 2:0
Спартак Плевен - Миньор Перник 3:2
Несебър - Янтра Габрово 0:3
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II 0:5
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица 2:0

7 октомври, понеделник, 16:00ч.
Добруджа (Добрич - Етър Велико Търново /Диема спорт/
Лудогорец II Разград - Монтана


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хан Ауспух

    2 1 Отговор
    Пирин е долeн селски отбор, а благоефграт е гнycно село осеяно с фъшкии.

    08:33 07.10.2024

  • 2 Айдее

    1 0 Отговор
    пазара на продадените мачове почна

    08:36 07.10.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове