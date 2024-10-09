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Спортът по ТВ в сряда (9 октомври)

9 Октомври, 2024 06:43 513 0

Спортът по ТВ в сряда (9 октомври)

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  • тенис-
  • колоездене

Много баскетбол в телевизионния ефир днес

Спортът по ТВ в сряда (9 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

07.30 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 1

11.00 Футбол:„Тайчунг“ - „Урава Ред Даймъндс“ - Нова спорт

13.30 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1

14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан -Евроспорт 1

15.00 Футбол: „Ухан“ - „Хюндай Стийл“ - Нова спорт

15.15 Колоездене: Симач тур, първи етап, жени - Евроспорт 2

20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Макаби“ (ТА) - МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол: „Бешикташ“ - „Апоел“ (ТА) - МАХ Спорт 3

20.00 Баскетбол: „Апоел“ (Йерусалим) - „Хамбург“ - МАХ Спорт 4

21.00 Баскетбол: „Цървена звезда“ - „Баскония“- МАХ Спорт 1

02.00 Хокей, НХЛ, „Монреал“ - „Торонто“ - МАХ Спорт 2


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