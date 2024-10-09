Спортът по ТВ в сряда (9 октомври)

07.30 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1
09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 1
11.00 Футбол:„Тайчунг“ - „Урава Ред Даймъндс“ - Нова спорт
13.30 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан -Евроспорт 1
15.00 Футбол: „Ухан“ - „Хюндай Стийл“ - Нова спорт
15.15 Колоездене: Симач тур, първи етап, жени - Евроспорт 2
20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Макаби“ (ТА) - МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол: „Бешикташ“ - „Апоел“ (ТА) - МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол: „Апоел“ (Йерусалим) - „Хамбург“ - МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол: „Цървена звезда“ - „Баскония“- МАХ Спорт 1
02.00 Хокей, НХЛ, „Монреал“ - „Торонто“ - МАХ Спорт 2
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