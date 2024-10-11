Ето с какъв документ освободиха Любо Пенев от Локо Пд (СНИМКА)

Футболната легенда Любослав Пенев беше освободен по неособено професионален начин от Локомотив (Пловдив). В редакцията на колегите от Sportal.bg е получен документа, с който "смърфовете" освобождават наставника и неговия щаб.
Прави впечатление, че върху листа, който е подписан от изпълнителния директор на клуба и който не е бил връчен лично на Ел Голеадор, липсва входящ номер. Няма го и името на директора - само подпис и печат.
Пенев се разделя с пловдивчани след четири месеца начело.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софийски
15:19 11.10.2024
2 Град Козлодуй
15:20 11.10.2024
3 Истината1
15:43 11.10.2024
4 смях
15:48 11.10.2024
5 Специалиста
Коментиран от #8
16:18 11.10.2024
6 Галигео Галигей
16:21 11.10.2024
7 ББпп
Коментиран от #9
16:32 11.10.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 НЯКОЙ
До коментар #7 от "ББпп":Той входящ може и да няма, но писмото излиза от клуба и трябва ИЗХОДЯЩ номер
16:36 11.10.2024