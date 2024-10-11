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Ето с какъв документ освободиха Любо Пенев от Локо Пд (СНИМКА)

11 Октомври, 2024 15:15 1 576 9

Ето с какъв документ освободиха Любо Пенев от Локо Пд (СНИМКА)

  • любо пенев-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • документ

Пенев се разделя с пловдивчани след четири месеца начело

Ето с какъв документ освободиха Любо Пенев от Локо Пд (СНИМКА) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната легенда Любослав Пенев беше освободен по неособено професионален начин от Локомотив (Пловдив). В редакцията на колегите от Sportal.bg е получен документа, с който "смърфовете" освобождават наставника и неговия щаб.

Прави впечатление, че върху листа, който е подписан от изпълнителния директор на клуба и който не е бил връчен лично на Ел Голеадор, липсва входящ номер. Няма го и името на директора - само подпис и печат.

Пенев се разделя с пловдивчани след четири месеца начело.

Ето с какъв документ освободиха Любо Пенев от Локо Пд (СНИМКА)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски

    4 1 Отговор
    Среден пръст ;)

    15:19 11.10.2024

  • 2 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Риск печели риск губи

    15:20 11.10.2024

  • 3 Истината1

    2 5 Отговор
    Ще ги разкости в съда , аматьори.

    15:43 11.10.2024

  • 4 смях

    4 1 Отговор
    С такива туристи за помощник треньори с право са освободени!

    15:48 11.10.2024

  • 5 Специалиста

    4 4 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, ще са просто закономерност., КАЗАХ!

    Коментиран от #8

    16:18 11.10.2024

  • 6 Галигео Галигей

    2 0 Отговор
    Кой ще грабне купата,кой ще духа супата?🙉🤡🙉

    16:21 11.10.2024

  • 7 ББпп

    1 0 Отговор
    Не знаех, че ЛП има входящ номер

    Коментиран от #9

    16:32 11.10.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НЯКОЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ББпп":

    Той входящ може и да няма, но писмото излиза от клуба и трябва ИЗХОДЯЩ номер

    16:36 11.10.2024

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