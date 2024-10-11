Ето с какъв документ освободиха Любо Пенев от Локо Пд (СНИМКА)

Футболната легенда Любослав Пенев беше освободен по неособено професионален начин от Локомотив (Пловдив). В редакцията на колегите от Sportal.bg е получен документа, с който "смърфовете" освобождават наставника и неговия щаб.

Прави впечатление, че върху листа, който е подписан от изпълнителния директор на клуба и който не е бил връчен лично на Ел Голеадор, липсва входящ номер. Няма го и името на директора - само подпис и печат.

Пенев се разделя с пловдивчани след четири месеца начело.