Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лигата на нациите:
FT Испания - Сърбия 3:0
1:0 Аймерик Лапорт 5`. 2:0 Алваро Мората 65`, 3:0 Алекс Баена 77`
Полша - Хърватия 3:3
1:0 Пьотр Жиелински 5`, 1:1 Борна Соса 20`, 1:2 Петър Сучич 24`, Мартин Батурина 1:3 26`, 2:3 Никола Залевски 45`, 3:3 Себастиан Шимански 68`
Швейцария - Дания 2:2
1:0 Ремо Фройлер 26`, 1:1 Густав Исаксен 27`, 2:1 Зеки Амдуни 45+1`, 2:2 Кристиан Ериксен 69`
Шотландия - Португалия 0:0
Беларус - Люксембург 1:1
1:0 Сергей Политевич 1:0 54`, 1:1 Херсон Родригес (д) 78`
Косово - Кипър 3:0
1:0 Амир Рахмани 30`, 2:0 Ермал Красничи 52`, 3:0 Емир Сахити 71`
Литва - Румъния 1:2
1:0 Армандас Кучис (д) 7`, 1:1 Разван Марин (д) 18`, 1:2 Денис Драгуш 65`
Северна Ирландия - БЪЛГАРИЯ 5:0
1:0 Айзък Прайс 15`, 2:0 Айзък Прайс 2:0 29`, 3:0 Димитър Митов (авг) 32`, 4:0 Айзък Прайс 81`, 5:0 Джош Магенис 89`
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
23:53 15.10.2024