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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

15 Октомври, 2024 23:50 366 1

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

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Ето какво се случи днес

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Всички резултати и голмайстори от мачовете в Лигата на нациите:

FT Испания - Сърбия 3:0
1:0 Аймерик Лапорт 5`. 2:0 Алваро Мората 65`, 3:0 Алекс Баена 77`

Полша - Хърватия 3:3
1:0 Пьотр Жиелински 5`, 1:1 Борна Соса 20`, 1:2 Петър Сучич 24`, Мартин Батурина 1:3 26`, 2:3 Никола Залевски 45`, 3:3 Себастиан Шимански 68`

Швейцария - Дания 2:2
1:0 Ремо Фройлер 26`, 1:1 Густав Исаксен 27`, 2:1 Зеки Амдуни 45+1`, 2:2 Кристиан Ериксен 69`

Шотландия - Португалия 0:0

Беларус - Люксембург 1:1
1:0 Сергей Политевич 1:0 54`, 1:1 Херсон Родригес (д) 78`

Косово - Кипър 3:0
1:0 Амир Рахмани 30`, 2:0 Ермал Красничи 52`, 3:0 Емир Сахити 71`

Литва - Румъния 1:2
1:0 Армандас Кучис (д) 7`, 1:1 Разван Марин (д) 18`, 1:2 Денис Драгуш 65`

Северна Ирландия - БЪЛГАРИЯ 5:0
1:0 Айзък Прайс 15`, 2:0 Айзък Прайс 2:0 29`, 3:0 Димитър Митов (авг) 32`, 4:0 Айзък Прайс 81`, 5:0 Джош Магенис 89`


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  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря за информацията господин Ковачев

    23:53 15.10.2024

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