Спортът по ТВ в неделя (27 октомври)

09.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, четвърти ден Евроспорт 2
05.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
06.05 Суперкарс, второ състезание в Голд Коуст МАХ Спорт 1
06.50 Мото 3, Гран при на Тайланд МАХ Спорт 3
08.15 Мото 2, Гран при на Тайланд МАХ Спорт 3
10.00 Мото GP, Гран при на Тайланд МАХ Спорт 3
10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 2
13.15 „Утрехт“ - „Фейенорд“ Ринг
13.30 „Парма“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Манреса“ Диема спорт 2
13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
14.00 Баскетбол, „Тенерифе“ - „Гран Канария“ Нова спорт
14.30 „Магдебург“ - „Хановер“ Диема спорт 3
14.35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, жени Евроспорт 2
15.00 „Леганес“ - „Селта“ МАХ Спорт 4
15.00 Тенис, турнир във Виена (финал) МАХ Спорт 1
15.15 Снукър: "Северна Ирландия оупън", финал Евроспорт 1
16.00 „Лацио“ - „Дженоа“ МАХ Спорт 3
16.00 „Уест Хем“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
16.00 „Челси“ - „Нюкасъл“ Диема спорт
16.00 „Кристъл Палас“ - „Тотнъм“ Нова спорт
16.00 Волейбол, „Левски“ - Славия“ БНТ 3
16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже Евроспорт 2
16.30 „Бохум“ - „Байерн“ Диема спорт 3
16.30 Тенис, турнир в Базел (финал) МАХ Спорт 2
17.00 „Мадъруел“ - „Селтик“ Ринг
17.15 „Хетафе“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
17.15 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, мъже Евроспорт 2
18.30 „Арсенал“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
18.30 „Унион“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3
18.50 „Аякс“ - „Вилем II” Ринг
19.00 „Интер“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Тренто“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 1
19.00 НФЛ, „Тампа Бей“ - „Атланта“ МАХ Спорт 2
19.30 „Бетис“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
20.00 „Бенфика“ - „Рио Аве“ Ринг
20.45 Снукър: "Северна Ирландия оупън", финал Евроспорт 1
21.00 ПАОК – ОФИ Нова спорт
21.30 Наскар, състезание във Флорида МАХ Спорт 1
21.30 НБА, „Индиана“ - „Филаделфия“ Диема спорт 2
21.45 „Фиорентина“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
21.45 „Марсилия“ - ПСЖ Диема спорт
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4
22.00 Формула 1, Гран при на Мексико Диема спорт 3
22.20 НФЛ, „Вашингтон“ - „Чикаго“ МАХ Спорт 2
03.00 НХЛ, „Колорадо“ - „Отава“ МАХ Спорт 2
27 Октомври, 2024 07:57 368 1
Спортът по ТВ в неделя (27 октомври)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, четвърти ден Евроспорт 2
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