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Хулио Веласкес: Динамиката е позитивна, работим добре

Хулио Веласкес: Динамиката е позитивна, работим добре

17 Август, 2026 19:51 256 0

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Наставникът на Левски говори преди мача с АЕК

Хулио Веласкес: Динамиката е позитивна, работим добре - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели, че съперникът АЕК е изключително сериозен, но тимът му трябва да играе без капка страх, ако иска да постигне добър резултат в първия мач от плейофите в Шампионската лига.

„Добър ден на всички. Атмосферата е благоприятна, позитивна. Отборът работи изключително добре това лято. Успяхме да преминем три кръга, знаете по какъв начин стигнахме дотук. Динамиката е позитивна, работим добре. Утре ни очаква много интересен мач срещу шампиона на Гърция, който се е преборил с „Олимпиакос“, „Панатинайкос“, ПАОК. Ще е много труден мач, но вярвам в нашия отбор. Зад нас ще са феновете. Имаме изключително желание да направим добър мач и да го спечелим“, започна Веласкес.

„Марко няма как да играе, тъй като не е картотекиран. Евентуално със „Спартак“ (Варна) в събота. Нямаме време за утре. Той тренира с нас, идва от период, в който не е могъл да тренира с отбор и се вписва отлично. Атмосферата в съблекалнята е невероятна. Има страхотни хора там. Когато говорим за АЕК говорим за много сериозен отбор. Цял сезон играха силно, получаваха им се нещата. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много е трудно да прогнозираме стила им на игра. Изключително разнообразни са и са много силни ако се настанят в твоята половина. Трябва да покажем кураж и да изиграем мача без страх“, продължи испанецът.

„Нашите привърженици са невероятни, показват го постоянно, не само в европейските мачове. Независимо дали ще играем на нашия стадион или като гости, те са страхотни. Мога само да съм горд с тази синергия между отбор и публика. Коства много да купиш билет, да дойдеш, да подкрепяш. Много съм щастлив. Ще се опитаме да покажем най-добрата версия от себе си и да ги накараме да са горди с начина, по който изглеждаме на терена. Момчетата заслужават да има такива мачове от такова ниво. Излизаме смело и се опитваме да спечелим мача“, каза още той.

„Всичко е до нагласа и начин на мислене. Ако имаш адекватно мислене и начин на мислене не трябва да се фиксираш върху трудностите, а да си положително настроен. Аз не знам как ще завърши мача, ние играем пред нашата публика и в нашия град. Извинения в живота не търся никога. Излизаме да изиграем един добър мач и да се потопим в тази атмосфера“, завърши Веласкес.


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