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Как Гърция се бори срещу "плажната мафия"

Как Гърция се бори срещу "плажната мафия"

17 Август, 2026 22:56 1 158 10

  • гърция-
  • балкани-
  • кириакос мицотакис

Това лято са били направени към 1500 проверки на 300 плажа и са били установени стотици малки и големи нарушения

Как Гърция се бори срещу "плажната мафия" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Гърция иска да сложи край на поставянето на шезлонги и чадъри извън зоните, за които е дадена концесия. За целта се разчита на най-модерни технически средства.

Нерядко явление в Гърция е предприемчиви собственици на чадъри и шезлонги да ги разполагат далеч извън зоните, за които са получили концесия с цел увеличаване на печалбите. Поради това финансовото министерство затяга контрола и ще налага високи глоби, пише "Кьолнер Щад Анцайгер".

Изданието посочва, че тази "окупация" от години е трън в очите на много от местните хора, особено ако комплектът от чадър и два шезлонга струва по сто и повече евро на ден, както е на Миконос. А този, който иска да си сложи собствен чадър, шезлонг или просто хавлия на плажа, почти не може да намери място.

Правила има, но не се спазват

След проведените национални протести преди две години правителството въведе нови правила за стопанисването на плажовете, припомня германското издание: концесиите вече се дават централно от Министерството на финансите, а не от общините както дотогава. При това има ясно определени граници - поне 30 процента от плажовете трябва да останат свободни зони. Трябва да има и определена дистанция до брега - чадърите и шезлонгите не бива да са по-близко разстояние от четири метра до водата.

Само че между правилата и реалността често има сериозно разминаване, пише "Кьолнер Щад Анцайгер". Много предприемачи поставят допълнителни шезлонги и чадъри извън площите, които им се полагат. Има дори и такива, които изобщо нямат концесия, сочат данните на властите.

Нарушителите ще се търсят с дронове и QR-код

Това лято са били направени към 1500 проверки на 300 плажа и са били установени стотици малки и големи нарушения. Наложени са били и солени санкции - като например 60 000 евро глоба на Родос заради препречване на свободния достъп до морето. Немалко плажове са били затворени заради неправомерно поставяне на шезлонги и чадъри, като общият размер на глобите надхвърля 80 000 евро.

Сега за увеличаване на контрола Министерството на финансите е решило да заложи на дроновете, но - и на сведенията от самите плажуващи. Всеки концесионер трябва да постави на плажа информационна табела с цените, както и с предоставен от министерството QR-код. Посетителите имат възможност да го сканират и така стигат директно на сайта на ведомството, където могат да съобщят за нарушения. Ако код липсва, може да се използва специално създаденото от държавата приложение "My Coast", където може да се провери дали даден плажен бар, даден собственик на шезлонги или на съоръжения за водни спортове изобщо има концесия.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ддд

    12 0 Отговор
    В България нямаме този проблем. държавата, и общините играят със концесионерите, и страда обикновения турист!

    Коментиран от #5

    22:59 17.08.2026

  • 2 Ристьо Юристьо

    2 1 Отговор
    Витанов(математика) ,действай!!!

    Коментиран от #6

    23:00 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ддд":

    Плажовете ги държат роднини на кмета.

    23:06 17.08.2026

  • 6 Витанка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ристьо Юристьо":

    Това онзи, където се разкарва по телевизиите и манипула хората ли е, Витанов. Много подмолно същество, нменклатура.

    Коментиран от #8

    23:07 17.08.2026

  • 7 Овчар

    1 0 Отговор
    "2014-та не е забравена. Има такива, дето помним."

    23:07 17.08.2026

  • 8 Хахахахаахах

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Витанка":

    Подмолно,а!? Щото ви еб@аваМаикатаЛиберастка

    23:14 17.08.2026

  • 9 Ха-ха-ха…

    0 0 Отговор
    300 плажа, 1500 проверки и …. 80 000 евро глоби общо, като само една, на Родос е била за 60 000!!!
    Голям контрол, няма що!

    23:32 17.08.2026

  • 10 ЦъклЮ

    0 0 Отговор
    Аман от пиклива антиреклама. В Гърция тази година има десетки глоби за над 60000 евро а не една. Плажа е на 1/3 свободен от шезлонги. И не е 1/ 3 от края с камъните а равномерно разпределено. Половин литър мин. вода е 50 цента и това е фиксирана цена по закон. Да има плажове, на които шезлонга е 100, 200 че и 2000 евро . Но те са единици и са по островите НО дори и там 1/3 от плажа е свободна . Примерно Псару на Миконос.

    00:02 18.08.2026

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