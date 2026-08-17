Правителството готви нов закон за публично-частните партньорства,

Държавата подготвя изцяло нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, чрез която да се финансират ключови стратегически проекти. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на бизнеса и областния управител Иван Петков в Плевен, съобщават от ресорното министерство.

Предприемачите и местната власт в Плевен са били запознати с подготвяните промени, които целят да преодолеят ограничения финансов ресурс в държавния бюджет чрез привличане на външни инвестиции.

„Имаме изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства. Основната идея е да мобилизираме частен капитал, който в добър синхрон с държавата да ускори модернизацията на инфраструктурата“, посочи икономическият министър, като допълни, че механизмът е приложим в различни сфери. Без добра транспортна и енергийна свързаност устойчивото развитие на регионите е невъзможно, категорични са от ведомството.

Според вицепремиера правителството си е поставило три основни приоритета в икономическата сфера: привличане на инвестиции, модернизация на инфраструктурата и решително намаляване на административната тежест. Обратната връзка от компаниите ще бъде използвана при предстоящите законодателни промени.

„Основната роля на държавата е да създаде тук, на място в България, по-добра и по-качествена среда за правене на бизнес. Това означава работещи институции, спазване на срокове, по-малко регулации и по-малко административни изисквания към бизнеса“, заяви Пулев. Той подчерта, че компаниите трябва да насочват ресурсите си към нови пазари, а не към преодоляване на бюрократични пречки.

По време на дискусията в Плевен е обсъдено подобряването на бизнес средата и развитието на производства с висока добавена стойност в областта. Специален акцент е поставен върху задържането на специалисти и създаването на условия за връщане на квалифицирани кадри в региона.

В работната среща се включиха още заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов и представители на Националната компания „Индустриални зони“.