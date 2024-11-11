Два мача във Втора лига ще се изиграят днес - програма и резултати

Пирин Благоевград - Ловеч 2:1
Добруджа Добрич - Дунав Русе 2:0
Спортист Своге - ЦСКА 1948 II 1:1
Фратрия - Локомотив Горна Оряховица 1:2
Несебър - Ботев II Пловдив 0:1
Янтра Габрово - Миньор Перник 1:0
Спартак Плевен - Етър Велико Търново 2:1
11 ноември, понеделник, 14:30 ч.
ЦСКА II София - Марек Дупница
11 ноември, понеделник, 17:30 ч.
Монтана - Беласица Петрич / пряко по Диема спорт
Лудогорец II - Струмска слава отложен
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