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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

18 Ноември, 2024 06:28 655 0

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

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Италия загуби домакинството си на Франция

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Латвия - Армения 1:2
0:1 Едуард Сперциян 48'
1:1 Робертс Улдрикис 71'
1:2 Артур Миранян 75'

Северна Македония - Фарьорски острови 1:0
1:0 Боян Миовски 62'

Англия - Ирландия 5:0
1:0 Кейн 53' (д)
2:0 Гордън 56'
3:0 Галахър 58'
4:0 Боуен 76'
5:0 Белис 79'

Финландия - Гърция 0:2
0:1 Бакасетас 52'
0:2 Цолис 56'

Австрия - Словения 1:1
1:0 Шмид 27'
1:1 Черин 82'

Норвегия - Казахстан 5:0
1:0 Халанд 23'
2:0 Халанд 37'
3:0 Сьорлот 42'
4:0 Халанд 71'
5:0 Нуса 76'

Израел - Белгия 1:0
1:0 Шуа 86'

Италия - Франция 1:3
0:1 Рабио 2'
0:2 Викарио 32' (а)
1:2 Камбиазо 35'
1:3 Рабио 66'


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