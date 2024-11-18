Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Латвия - Армения 1:2
0:1 Едуард Сперциян 48'
1:1 Робертс Улдрикис 71'
1:2 Артур Миранян 75'
Северна Македония - Фарьорски острови 1:0
1:0 Боян Миовски 62'
Англия - Ирландия 5:0
1:0 Кейн 53' (д)
2:0 Гордън 56'
3:0 Галахър 58'
4:0 Боуен 76'
5:0 Белис 79'
Финландия - Гърция 0:2
0:1 Бакасетас 52'
0:2 Цолис 56'
Австрия - Словения 1:1
1:0 Шмид 27'
1:1 Черин 82'
Норвегия - Казахстан 5:0
1:0 Халанд 23'
2:0 Халанд 37'
3:0 Сьорлот 42'
4:0 Халанд 71'
5:0 Нуса 76'
Израел - Белгия 1:0
1:0 Шуа 86'
Италия - Франция 1:3
0:1 Рабио 2'
0:2 Викарио 32' (а)
1:2 Камбиазо 35'
1:3 Рабио 66'
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