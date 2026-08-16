Южна Корея откри предупредителен огън по севернокорейски войници

Южнокорейската армия е произвела предупредителни изстрели, след като група севернокорейски войници е пресякла Военната демаркационна линия между двете държави. Инцидентът е станал през изминалата седмица в източния участък на силно укрепената граница, съобщиха в неделя Обединените началник-щабове на Южна Корея.

След предупредителния огън севернокорейските военнослужещи са се върнали на своя страна, а южнокорейските военни не са засекли друга необичайна активност. Според Yonhap войниците вероятно са били на патрул, когато са преминали линията.

Първи подобен случай през 2026 г.

Това е първият официално съобщен случай през тази година, при който южнокорейските сили откриват предупредителен огън заради преминаване на севернокорейски войници през демаркационната линия.

Точната дата на инцидента и броят на участвалите войници не бяха посочени. Южнокорейските военни съобщиха единствено, че става дума за няколко военнослужещи и че действията са били предприети в съответствие с установените оперативни процедури.

По правилата на южнокорейската армия при приближаване на севернокорейски военни до линията първо се отправя предупреждение, а при преминаването ѝ могат да бъдат произведени предупредителни изстрели.

Сеул следи внимателно движенията на КНДР

„Нашите военни следят отблизо движенията на Северна Корея и поддържат висока степен на бойна готовност“, заявиха Обединените началник-щабове, цитирани от Reuters.

Според Yonhap през 2025 г. севернокорейски военнослужещи са нарушили демаркационната линия 17 пъти. Част от подобни инциденти през последните години бяха свързвани със строителни и инженерни дейности на КНДР в близост до границата.

Напрежение преди големите маневри на САЩ и Южна Корея

Инцидентът идва в чувствителен момент. От 17 до 27 август Южна Корея и САЩ провеждат ежегодните съвместни военни учения Ulchi Freedom Shield, в които ще участват около 18 000 южнокорейски военнослужещи. Вашингтон и Сеул определят маневрите като отбранителни, докато Пхенян традиционно ги разглежда като подготовка за война.

Северна Корея вече предупреди, че ще предприеме „силни“ ответни действия срещу ученията. Пхенян продължава и ракетните изпитания, като през август извърши нови балистични пускове.

Само ден преди съобщението за граничния инцидент южнокорейският президент И Дже-мьон отново призова за диалог с Пхенян и за постепенно изграждане на мирен режим, който в перспектива да замени примирието от 1953 г.

Двете Кореи формално продължават да са във война, тъй като Корейската война от 1950–1953 г. приключва с примирие, а не с мирен договор. Именно Военната демаркационна линия разделя двете страни в рамките на Демилитаризираната зона.