Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Южна Корея »
Южна Корея откри предупредителен огън по севернокорейски войници

Южна Корея откри предупредителен огън по севернокорейски войници

16 Август, 2026 15:55 1 596 26

  • южна корея-
  • северна корея-
  • военни-
  • предупреждение

Военнослужещи от КНДР пресякоха демаркационната линия в източната част на границата и се изтеглиха след предупредителни изстрели

Южна Корея откри предупредителен огън по севернокорейски войници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Южнокорейската армия е произвела предупредителни изстрели, след като група севернокорейски войници е пресякла Военната демаркационна линия между двете държави. Инцидентът е станал през изминалата седмица в източния участък на силно укрепената граница, съобщиха в неделя Обединените началник-щабове на Южна Корея.

След предупредителния огън севернокорейските военнослужещи са се върнали на своя страна, а южнокорейските военни не са засекли друга необичайна активност. Според Yonhap войниците вероятно са били на патрул, когато са преминали линията.

Първи подобен случай през 2026 г.

Това е първият официално съобщен случай през тази година, при който южнокорейските сили откриват предупредителен огън заради преминаване на севернокорейски войници през демаркационната линия.

Точната дата на инцидента и броят на участвалите войници не бяха посочени. Южнокорейските военни съобщиха единствено, че става дума за няколко военнослужещи и че действията са били предприети в съответствие с установените оперативни процедури.

По правилата на южнокорейската армия при приближаване на севернокорейски военни до линията първо се отправя предупреждение, а при преминаването ѝ могат да бъдат произведени предупредителни изстрели.

Сеул следи внимателно движенията на КНДР

„Нашите военни следят отблизо движенията на Северна Корея и поддържат висока степен на бойна готовност“, заявиха Обединените началник-щабове, цитирани от Reuters.

Според Yonhap през 2025 г. севернокорейски военнослужещи са нарушили демаркационната линия 17 пъти. Част от подобни инциденти през последните години бяха свързвани със строителни и инженерни дейности на КНДР в близост до границата.

Напрежение преди големите маневри на САЩ и Южна Корея

Инцидентът идва в чувствителен момент. От 17 до 27 август Южна Корея и САЩ провеждат ежегодните съвместни военни учения Ulchi Freedom Shield, в които ще участват около 18 000 южнокорейски военнослужещи. Вашингтон и Сеул определят маневрите като отбранителни, докато Пхенян традиционно ги разглежда като подготовка за война.

Северна Корея вече предупреди, че ще предприеме „силни“ ответни действия срещу ученията. Пхенян продължава и ракетните изпитания, като през август извърши нови балистични пускове.

Само ден преди съобщението за граничния инцидент южнокорейският президент И Дже-мьон отново призова за диалог с Пхенян и за постепенно изграждане на мирен режим, който в перспектива да замени примирието от 1953 г.

Двете Кореи формално продължават да са във война, тъй като Корейската война от 1950–1953 г. приключва с примирие, а не с мирен договор. Именно Военната демаркационна линия разделя двете страни в рамките на Демилитаризираната зона.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с магарето

    15 14 Отговор
    Не се заяждайте с дебелото момче
    Ще ядете хурката

    Коментиран от #12, #13, #20

    15:58 16.08.2026

  • 2 Сатана Z

    12 14 Отговор
    Самсунгите изпробват търпението на Ким Чен.

    Коментиран от #6

    15:59 16.08.2026

  • 3 Факт

    9 12 Отговор
    А Пушия пуши и то яката пуши Украине мааачкаааас жалките мунголоидни

    16:00 16.08.2026

  • 4 мдааааа

    12 6 Отговор
    Само не ги гърмете , що му трябват на Вова ...

    16:01 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатанизирания

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    А с какво ще се похвалят тревопасните ? 😁 Самсунгите са харашо ..

    16:05 16.08.2026

  • 7 гост

    13 12 Отговор
    Нагледно как комунистическите недуразумения разделиха една държава

    Коментиран от #10, #11

    16:06 16.08.2026

  • 8 Има

    7 0 Отговор
    южно корейски филм за зоната между Севера и Юга. Там си е джунгла и често и едните и другите прескачат по погрешка линията. Разликата е, че ако са от севера могат да ги помислят за дезертьори и да бъдат убити от своите. А ако са от юга ги приемат за шпиони. Но в случай на заловени нарушители независимо от коя страна на границата следват месеци разпити.

    16:07 16.08.2026

  • 9 Бой до посирание

    11 12 Отговор
    Удрий тяхното ма.ми комунистическо!!!

    Коментиран от #19

    16:07 16.08.2026

  • 10 Нагледно

    14 9 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Как САЩ разделиха една държава!

    Коментиран от #14, #16

    16:08 16.08.2026

  • 11 От колко години

    20 7 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    КНДР, Виетнам,Куба и Китай са комунистически държави? Кажи ми за война започната от тях? И кажи колко конфликта започнаха САЩ за тези години?

    Коментиран от #15, #21

    16:12 16.08.2026

  • 12 Оня

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с магарето":

    Е, ти нали ядеш хурката на магарето.

    16:23 16.08.2026

  • 13 Странни хора

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с магарето":

    Искат преговори, а стрелят.. Ким не е вчерашен..

    16:37 16.08.2026

  • 14 Как ли ? А СССР

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нагледно":

    Как се разпадна ? Пак САЩ , нали ?!

    16:39 16.08.2026

  • 15 гост

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "От колко години":

    Аз конкретизирах че комунистическите недоразумения разделиха един народ та сега да не се видят,...както разделиха Германия...както сега крадат от Украйна...Правили са войни,както и Русия е правила но, кажи кои земи са анексирали американците...и посочи колко територии са заграбили руснаците..

    Коментиран от #17

    16:46 16.08.2026

  • 16 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нагледно":

    не разбрах коя държава са разделили...

    16:48 16.08.2026

  • 17 Статии от Факти

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    САЩ: Хронология на експанзията и анексиите (V ЧАСТ)

    Коментиран от #23

    16:51 16.08.2026

  • 18 Храбрите северокорейски войници

    2 1 Отговор
    Често правят това. Така, дразнейки и заплашвайки сънародниците си от Юга, те показва предимствата на социалистическия СТРОЙ и идеите ЧУЧХЕ на Великия вожд, дядо на другаря Ким Чен Ун!

    16:51 16.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Магариди ,

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с магарето":

    "ЩЕ " беше руzzка марка .. На Ким Чо ли я продадохте .. за мижави севернокорейски вонове ?!🤭

    16:56 16.08.2026

  • 21 Войната в Корея я започва Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "От колко години":

    След края на Втората световна, освободената от японците Корея е разделена на две между СССР и САЩ. Сталин подтиква Ким Ир Сен, съветски възпитаник, да нападне Юга, със съветска помощ, и да установи властта си над целия полуостров. САЩ, подкрепени от ООН, се противопоставят малко преди Ким Ир Сен да победи. Следва взаимно изтребление.

    16:57 16.08.2026

  • 22 Виждали ли сте дебелия Ким на кон?

    2 0 Отговор
    Ако на корейците им беше разрешено, щяха да изпопадат от смях. Путин, гол до кръста на кон изглежда много по-добре. Направо величествено. Макар разни зевзеци да го показват ту яхнал мечка, ту ракета.

    Коментиран от #25

    17:02 16.08.2026

  • 23 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Статии от Факти":

    спор няма..но тези неща са станали преди повече от 120...год...а сега ги виждаме в 21 век...Сделано в Росии...

    17:02 16.08.2026

  • 24 емил

    1 3 Отговор
    Това съвсем не е случайно а е провокация от страна на Англосаксонската престъпна сг..ан . ЦРУ тая най-голямата Легална престъпна организация е за това когато трябва устройва оранжеви революции , убива кандидат или лидерите на партии които могат да бъдат --според тях --заплаха за Националната им Безопасност. Последно време отношенията между двете Корeии се подобриха . Както преди 10 години когато хиляди разделени семейства започнаха да се срещат и Севернокорейци започнаха да работят в Ю. Корея веднага Англосаксонците провокираха отношенията им . Никога тая сг...ан това проклятие на човечеството няма да остави страните да бъдат независими или свободни могат да бъдат само васали слуги на тези престъпни сви.не само тогава те ги считат " демократични и свободни" ---според тях.

    17:20 16.08.2026

  • 25 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Виждали ли сте дебелия Ким на кон?":

    Аз бих показал как Вовка е яхнал нещо друго , но Герге е много строг ..😳

    17:39 16.08.2026

  • 26 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    Ким Чен в чака най малката искра да възпламени нов конфликт! Всички си играят на война само неговите играчки стоят! Южняците май някой ги подкокоросва!

    17:41 16.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания