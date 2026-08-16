Южна Корея откри предупредителен огън по севернокорейски войници

Южнокорейската армия е произвела предупредителни изстрели, след като група севернокорейски войници е пресякла Военната демаркационна линия между двете държави. Инцидентът е станал през изминалата седмица в източния участък на силно укрепената граница, съобщиха в неделя Обединените началник-щабове на Южна Корея.
След предупредителния огън севернокорейските военнослужещи са се върнали на своя страна, а южнокорейските военни не са засекли друга необичайна активност. Според Yonhap войниците вероятно са били на патрул, когато са преминали линията.
Първи подобен случай през 2026 г.
Това е първият официално съобщен случай през тази година, при който южнокорейските сили откриват предупредителен огън заради преминаване на севернокорейски войници през демаркационната линия.
Точната дата на инцидента и броят на участвалите войници не бяха посочени. Южнокорейските военни съобщиха единствено, че става дума за няколко военнослужещи и че действията са били предприети в съответствие с установените оперативни процедури.
По правилата на южнокорейската армия при приближаване на севернокорейски военни до линията първо се отправя предупреждение, а при преминаването ѝ могат да бъдат произведени предупредителни изстрели.
Сеул следи внимателно движенията на КНДР
„Нашите военни следят отблизо движенията на Северна Корея и поддържат висока степен на бойна готовност“, заявиха Обединените началник-щабове, цитирани от Reuters.
Според Yonhap през 2025 г. севернокорейски военнослужещи са нарушили демаркационната линия 17 пъти. Част от подобни инциденти през последните години бяха свързвани със строителни и инженерни дейности на КНДР в близост до границата.
Напрежение преди големите маневри на САЩ и Южна Корея
Инцидентът идва в чувствителен момент. От 17 до 27 август Южна Корея и САЩ провеждат ежегодните съвместни военни учения Ulchi Freedom Shield, в които ще участват около 18 000 южнокорейски военнослужещи. Вашингтон и Сеул определят маневрите като отбранителни, докато Пхенян традиционно ги разглежда като подготовка за война.
Северна Корея вече предупреди, че ще предприеме „силни“ ответни действия срещу ученията. Пхенян продължава и ракетните изпитания, като през август извърши нови балистични пускове.
Само ден преди съобщението за граничния инцидент южнокорейският президент И Дже-мьон отново призова за диалог с Пхенян и за постепенно изграждане на мирен режим, който в перспектива да замени примирието от 1953 г.
Двете Кореи формално продължават да са във война, тъй като Корейската война от 1950–1953 г. приключва с примирие, а не с мирен договор. Именно Военната демаркационна линия разделя двете страни в рамките на Демилитаризираната зона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с магарето
Ще ядете хурката
Коментиран от #12, #13, #20
15:58 16.08.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6
15:59 16.08.2026
3 Факт
16:00 16.08.2026
4 мдааааа
16:01 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатанизирания
До коментар #2 от "Сатана Z":А с какво ще се похвалят тревопасните ? 😁 Самсунгите са харашо ..
16:05 16.08.2026
7 гост
Коментиран от #10, #11
16:06 16.08.2026
8 Има
16:07 16.08.2026
9 Бой до посирание
Коментиран от #19
16:07 16.08.2026
10 Нагледно
До коментар #7 от "гост":Как САЩ разделиха една държава!
Коментиран от #14, #16
16:08 16.08.2026
11 От колко години
До коментар #7 от "гост":КНДР, Виетнам,Куба и Китай са комунистически държави? Кажи ми за война започната от тях? И кажи колко конфликта започнаха САЩ за тези години?
Коментиран от #15, #21
16:12 16.08.2026
12 Оня
До коментар #1 от "оня с магарето":Е, ти нали ядеш хурката на магарето.
16:23 16.08.2026
13 Странни хора
До коментар #1 от "оня с магарето":Искат преговори, а стрелят.. Ким не е вчерашен..
16:37 16.08.2026
14 Как ли ? А СССР
До коментар #10 от "Нагледно":Как се разпадна ? Пак САЩ , нали ?!
16:39 16.08.2026
15 гост
До коментар #11 от "От колко години":Аз конкретизирах че комунистическите недоразумения разделиха един народ та сега да не се видят,...както разделиха Германия...както сега крадат от Украйна...Правили са войни,както и Русия е правила но, кажи кои земи са анексирали американците...и посочи колко територии са заграбили руснаците..
Коментиран от #17
16:46 16.08.2026
16 гост
До коментар #10 от "Нагледно":не разбрах коя държава са разделили...
16:48 16.08.2026
17 Статии от Факти
До коментар #15 от "гост":САЩ: Хронология на експанзията и анексиите (V ЧАСТ)
Коментиран от #23
16:51 16.08.2026
18 Храбрите северокорейски войници
16:51 16.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Магариди ,
До коментар #1 от "оня с магарето":"ЩЕ " беше руzzка марка .. На Ким Чо ли я продадохте .. за мижави севернокорейски вонове ?!🤭
16:56 16.08.2026
21 Войната в Корея я започва Сталин
До коментар #11 от "От колко години":След края на Втората световна, освободената от японците Корея е разделена на две между СССР и САЩ. Сталин подтиква Ким Ир Сен, съветски възпитаник, да нападне Юга, със съветска помощ, и да установи властта си над целия полуостров. САЩ, подкрепени от ООН, се противопоставят малко преди Ким Ир Сен да победи. Следва взаимно изтребление.
16:57 16.08.2026
22 Виждали ли сте дебелия Ким на кон?
Коментиран от #25
17:02 16.08.2026
23 гост
До коментар #17 от "Статии от Факти":спор няма..но тези неща са станали преди повече от 120...год...а сега ги виждаме в 21 век...Сделано в Росии...
17:02 16.08.2026
24 емил
17:20 16.08.2026
25 Зевзек
До коментар #22 от "Виждали ли сте дебелия Ким на кон?":Аз бих показал как Вовка е яхнал нещо друго , но Герге е много строг ..😳
17:39 16.08.2026
26 Хаген Дас
17:41 16.08.2026