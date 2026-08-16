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Фланелка на Коби Брайънт надхвърли $200 000 на търг

Фланелка на Коби Брайънт надхвърли $200 000 на търг

16 Август, 2026 12:18 500 2

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  • баскетбол

Наддаването приключва днес

Фланелка на Коби Брайънт надхвърли $200 000 на търг - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Една от носените по време на мач фланелки на Коби Брайънт се превърна в атрактивен предмет за колекционерите. Тя е от двубоя срещу „Сакраменто Кингс“ през ноември 2012 г., в който Брайънт отбелязва 38 точки, въпреки че „Лейкърс“ губят срещата, предава Sports Illustrated.

Наддаването е започнало от 10 000 долара, но в рамките на 28 оферти цената вече е достигнала 211 115 долара. Търгът приключва на 16 август, което означава, че сумата може да продължи да расте. Това е поредният пример колко висока стойност вече имат оригиналните спортни вещи на легендарни състезатели.

Известни търгове с екипи на Коби Брайънт
Дебютна фланелка: Продадена за рекордните 7 милиона долара.
Фланелка от най-успешния му сезон (MVP): Продадена за 5,8 милиона долара след наддаване в известна аукционна къща.
Подписан мач екип с паметна кръпка: Продаден за 1,2 милиона долара.


САЩ
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