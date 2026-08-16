Една от носените по време на мач фланелки на Коби Брайънт се превърна в атрактивен предмет за колекционерите. Тя е от двубоя срещу „Сакраменто Кингс“ през ноември 2012 г., в който Брайънт отбелязва 38 точки, въпреки че „Лейкърс“ губят срещата, предава Sports Illustrated.
Наддаването е започнало от 10 000 долара, но в рамките на 28 оферти цената вече е достигнала 211 115 долара. Търгът приключва на 16 август, което означава, че сумата може да продължи да расте. Това е поредният пример колко висока стойност вече имат оригиналните спортни вещи на легендарни състезатели.
Известни търгове с екипи на Коби Брайънт
Дебютна фланелка: Продадена за рекордните 7 милиона долара.
Фланелка от най-успешния му сезон (MVP): Продадена за 5,8 милиона долара след наддаване в известна аукционна къща.
Подписан мач екип с паметна кръпка: Продаден за 1,2 милиона долара.
Фланелка на Коби Брайънт надхвърли $200 000 на търг
16 Август, 2026 12:18 500 2
Наддаването приключва днес
Една от носените по време на мач фланелки на Коби Брайънт се превърна в атрактивен предмет за колекционерите. Тя е от двубоя срещу „Сакраменто Кингс“ през ноември 2012 г., в който Брайънт отбелязва 38 точки, въпреки че „Лейкърс“ губят срещата, предава Sports Illustrated.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама Кифла
13:57 16.08.2026
2 Фют
We the monsters!
Unstoppable we run the floor... 🎶
13:58 16.08.2026