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Обезвредиха четири артилерийски снаряда, намерени в Дунав

Обезвредиха четири артилерийски снаряда, намерени в Дунав

16 Август, 2026 16:04 870 13

  • гюле-
  • армия-
  • отбрана

Това не е изолиран случай за последните седмици

Обезвредиха четири артилерийски снаряда, намерени в Дунав - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалисти от Сухопътните войски са обезвредили четири артилерийски снаряда тип гюле, открити край бреговете на река Дунав в област Силистра, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Акцията е проведена в съботния ден след подаден сигнал за опасната находка.

Старинните боеприпаси са били локализирани в района на 376-ия речен километър на река Дунав. Веднага след откриването им е задействан протоколът за реакция при подобни ситуации, като военнослужещите са действали по изрично разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Сухопътните войски.

Специалистите по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в град Шумен са поели контрол над ситуацията. Под ръководството на майор Ангел Иванов екипът е обезопасил снарядите и ги е подготвил за извеждане от района.

Гюлетата са транспортирани до учебен център "Дивдядово", където са били окончателно унищожени при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

Това не е изолиран случай за последните седмици. От Министерството на отбраната припомнят, че само преди броени дни военнослужещи са се отзовали на подобен сигнал във Видин. Там са били обезвредени един силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, които са били открити на територията на популярния градски плаж "Баба Вида".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕЛЕ МАЛЕ КАКВИ ГЕРОИ!!!

    17 0 Отговор
    Когато намерят стрели и копия у Дунав, пак ще се радвам да ме уведомят как са ги обезвредили…

    16:07 16.08.2026

  • 2 хехе

    14 4 Отговор
    И какво са му обезвредили на гюлето направили са го квадратно ли?

    Коментиран от #6

    16:10 16.08.2026

  • 3 Като

    7 0 Отговор
    ги гледам тия гюлета, и ми става ясно, що на някои жени им викат, че имат големи бомби.

    16:13 16.08.2026

  • 4 Ефрейтора

    3 0 Отговор
    Забравиха че старшината и той дава заповеди и следи за изпълнението.

    16:14 16.08.2026

  • 5 Стига

    14 1 Отговор
    с тия смешни статии. Копаете дъното,бре. Не на река Дунав, журналистическото дъно, достигнахте невиждани дълбини.

    16:18 16.08.2026

  • 6 Напомняне

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Да не мислиш, че тези гюлета са само масивен метал и нищо повече? Голяма част от тях имат експлозивен пълнеж, и въпреки вековния престой във вода обикновено запазват способността да експлодират. Така че представляват смъртна опасност за хората около тях.

    Коментиран от #8, #10

    16:19 16.08.2026

  • 7 Шахед Медведев

    5 0 Отговор
    Интересни находки намират в пресъхналият Дунав. Антични гюлета, стари снаряди, изгнили останки от лодки и даже кокаляци от един мамут. Археолозите да започват веднага разкопки, докато нивото не се е повишило отново.

    16:19 16.08.2026

  • 8 А БРЕ Г Л. УПИ

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Напомняне":

    Така е, но експлозивът вътр е димен барут, който отдавна се е намокрил и е загубил каквитои да е свойства на взривоопасно вещество!

    16:25 16.08.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Я дайте видеоклип на обезвреждането, да се посмеем в компания!😂🤣😅

    16:27 16.08.2026

  • 10 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Напомняне":

    Снарядите по това време са били пълни с чер барут който се е запалвал през "бранд-тръба".
    За толкова време под вода, такъв снаряд не само не може да гръмне, ами дори е подходящ за игра на кегли.
    Обаче при такива случаи като този си има протокол, който трябва да бъде изпълен, защото както е казал народа "пушката дори и празна може да гръмне".

    16:27 16.08.2026

  • 11 Да, да

    1 0 Отговор
    Снарядът и гюлето са като Лом и Лондон, но трябва да си образован!

    16:42 16.08.2026

  • 12 Мдаа

    3 0 Отговор
    От руско-турската война ще да са.

    16:45 16.08.2026

  • 13 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Путин ги е сложил там и е източил реката!

    16:53 16.08.2026

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