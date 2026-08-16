Обезвредиха четири артилерийски снаряда, намерени в Дунав

Специалисти от Сухопътните войски са обезвредили четири артилерийски снаряда тип гюле, открити край бреговете на река Дунав в област Силистра, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Акцията е проведена в съботния ден след подаден сигнал за опасната находка.
Старинните боеприпаси са били локализирани в района на 376-ия речен километър на река Дунав. Веднага след откриването им е задействан протоколът за реакция при подобни ситуации, като военнослужещите са действали по изрично разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Сухопътните войски.
Специалистите по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в град Шумен са поели контрол над ситуацията. Под ръководството на майор Ангел Иванов екипът е обезопасил снарядите и ги е подготвил за извеждане от района.
Гюлетата са транспортирани до учебен център "Дивдядово", където са били окончателно унищожени при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.
Това не е изолиран случай за последните седмици. От Министерството на отбраната припомнят, че само преди броени дни военнослужещи са се отзовали на подобен сигнал във Видин. Там са били обезвредени един силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, които са били открити на територията на популярния градски плаж "Баба Вида".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕЛЕ МАЛЕ КАКВИ ГЕРОИ!!!
16:07 16.08.2026
2 хехе
Коментиран от #6
16:10 16.08.2026
3 Като
16:13 16.08.2026
4 Ефрейтора
16:14 16.08.2026
5 Стига
16:18 16.08.2026
6 Напомняне
До коментар #2 от "хехе":Да не мислиш, че тези гюлета са само масивен метал и нищо повече? Голяма част от тях имат експлозивен пълнеж, и въпреки вековния престой във вода обикновено запазват способността да експлодират. Така че представляват смъртна опасност за хората около тях.
Коментиран от #8, #10
16:19 16.08.2026
7 Шахед Медведев
16:19 16.08.2026
8 А БРЕ Г Л. УПИ
До коментар #6 от "Напомняне":Така е, но експлозивът вътр е димен барут, който отдавна се е намокрил и е загубил каквитои да е свойства на взривоопасно вещество!
16:25 16.08.2026
9 Евгени от Алфапласт
16:27 16.08.2026
10 Механик
До коментар #6 от "Напомняне":Снарядите по това време са били пълни с чер барут който се е запалвал през "бранд-тръба".
За толкова време под вода, такъв снаряд не само не може да гръмне, ами дори е подходящ за игра на кегли.
Обаче при такива случаи като този си има протокол, който трябва да бъде изпълен, защото както е казал народа "пушката дори и празна може да гръмне".
16:27 16.08.2026
11 Да, да
16:42 16.08.2026
12 Мдаа
16:45 16.08.2026
13 Лопата Орешник
16:53 16.08.2026