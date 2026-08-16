Обезвредиха четири артилерийски снаряда, намерени в Дунав

Специалисти от Сухопътните войски са обезвредили четири артилерийски снаряда тип гюле, открити край бреговете на река Дунав в област Силистра, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Акцията е проведена в съботния ден след подаден сигнал за опасната находка.

Старинните боеприпаси са били локализирани в района на 376-ия речен километър на река Дунав. Веднага след откриването им е задействан протоколът за реакция при подобни ситуации, като военнослужещите са действали по изрично разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Сухопътните войски.

Специалистите по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в град Шумен са поели контрол над ситуацията. Под ръководството на майор Ангел Иванов екипът е обезопасил снарядите и ги е подготвил за извеждане от района.

Гюлетата са транспортирани до учебен център "Дивдядово", където са били окончателно унищожени при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

Това не е изолиран случай за последните седмици. От Министерството на отбраната припомнят, че само преди броени дни военнослужещи са се отзовали на подобен сигнал във Видин. Там са били обезвредени един силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, които са били открити на територията на популярния градски плаж "Баба Вида".