Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Формула Е иска да види жена сред титулярите до 2–3 години

Формула Е иска да види жена сред титулярите до 2–3 години

16 Август, 2026 13:15 415 3

  • формула е-
  • жени-
  • пилоти-
  • промяна

От следващия сезон шампионатът преминава към по-леки и по-бързи автомобили Gen4

Формула Е иска да види жена сред титулярите до 2–3 години - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Формула Е планира сериозна промяна в програмата си за развитие на жените пилоти. Ръководството на шампионата обяви амбиция жена да стигне до титулярно място в световния шампионат в рамките на следващите две-три години, предава Reuters. Главният изпълнителен директор Джеф Додс подчерта, че според него мъжете и жените могат да се състезават при равни условия, но настоящата структура на автомобилния спорт не дава достатъчно възможности за израстване на женските пилоти.

Формула Е е използвала жени в тестови програми, а сега готви по-мащабен план за развитие, който трябва да отвори пътя към реално участие в основната стартова решетка.

Любопитният момент е, че промяната идва точно в края на ерата Gen3. От следващия сезон шампионатът преминава към по-леки и по-бързи автомобили Gen4.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Общак

    4 0 Отговор
    И ние на строежа сме за равенство на половете. Колегите от бетоновия възел казаха и тях да ги включим към подкрепата.

    Коментиран от #2

    13:32 16.08.2026

  • 2 Миньор

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Общак":

    И ние подкрепяме равенството. Нека жените заповядат при нас да копаем руда и въглища.

    13:35 16.08.2026

  • 3 като искат да видят

    3 0 Отговор
    да карат по Околовръстното.

    13:55 16.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове