Формула Е иска да види жена сред титулярите до 2–3 години

Формула Е планира сериозна промяна в програмата си за развитие на жените пилоти. Ръководството на шампионата обяви амбиция жена да стигне до титулярно място в световния шампионат в рамките на следващите две-три години, предава Reuters. Главният изпълнителен директор Джеф Додс подчерта, че според него мъжете и жените могат да се състезават при равни условия, но настоящата структура на автомобилния спорт не дава достатъчно възможности за израстване на женските пилоти.

Формула Е е използвала жени в тестови програми, а сега готви по-мащабен план за развитие, който трябва да отвори пътя към реално участие в основната стартова решетка.

Любопитният момент е, че промяната идва точно в края на ерата Gen3. От следващия сезон шампионатът преминава към по-леки и по-бързи автомобили Gen4.