Кими Антонели на прага на рекорд

Кими Антонели продължава да впечатлява още в дебютния си пълен сезон във Формула 1 и вече е в позиция да атакува един от най-значимите рекорди в историята на шампионата. 19-годишният италианец има реален шанс не само да стане най-младият световен шампион, но и да сложи край на дългото очакване за италианец, спечелил титлата във Формула 1, предава Sportal.bg.

След 11 състезателни уикенда през сезон 2026 Антонели е събрал 219 точки, благодарение на шест победи, едно второ и две трети места, както и успех в спринта на „Силвърстоун“. Това му осигурява преднина от 50 точки пред Люис Хамилтън и 59 точки пред съотборника му в Mercedes Джордж Ръсел.

Силното начало поставя Антонели в отлична позиция да атакува рекорда на Себастиан Фетел за най-млад световен шампион. Германецът спечели титлата през 2010 година на възраст 23 години и 134 дни.

За да подобри постижението на Фетел, италианецът трябва да стане шампион преди 5 януари 2030 година. Това означава, че пред него стоят сезоните от 2026 до 2029 г., в които може да влезе в историята.

Антонели вече има няколко рекорда за най-млад пилот във Формула 1. Той е най-младият състезател, записал най-бърза обиколка, водил обиколка и оглавил генералното класиране на световния шампионат.

Евентуална титла би имала още по-голямо значение за Италия. Последният италианец, станал световен шампион във Формула 1, е Алберто Аскари, който печели короната през 1952 и 1953 година. Така италианският автомобилен спорт очаква вече повече от седем десетилетия нов свой шампион.

Аскари е част от ранната история на Формула 1. Джузепе Фарина печели първото световно първенство през 1950 година, а Аскари добавя две последователни титли през 1952 и 1953 г.

Най-близо до нов италиански триумф след това стига Микеле Алборето през 1985 година. Тогава той завършва втори в крайното класиране след французина Ален Прост.

Други италиански пилоти като Жан Алези, Ярно Трули и Джанкарло Физикела също успяват да спечелят отделни състезания, но не стигат до световната титла.

На този фон Антонели изглежда като най-сериозната италианска надежда от десетилетия. Ако запази темпото си от началото на сезона, 19-годишният пилот може още през 2026 година да прекрати една от най-дългите суши в историята на Формула 1.