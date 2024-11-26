12.00 Футбол: „Висел“ - „Сентръл Коуст“ - Диема спорт 3
12.00 Футбол: „Улсан“ - „Шанхай“ - Нова спорт
14.00 Футбол: „Шандон“ - „Джохор“ - Диема спорт 3
14.00 Футбол: „Бурирам“ - „Кавазаки“ - Нова спорт
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство - Евроспорт 1
16.00 Футбол: "Ал Шарджа“ - „Истиклол“ - Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Байерн“ - ПСЖ (младежи) - МАХ Спорт 3
18.00 Футбол: „Ал Сад“ - „Ал Хилал“ - Диема спорт 3
18.00 Футбол: „Ал Шорта“ - „Ал Уасъл“ - Нова спорт
19.00 Волейбол: „Добруджа“ - „Нефтохимик“ - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: ШЛ „Слован“ - „Милан“ - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: ШЛ „Спарта“ - „Атлетико“ - МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство - Евроспорт 1
22.00 Футбол: ШЛ „Манчестър Сити“ - „Фейенорд“ - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: ШЛ „Спортинг“ - „Арсенал“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: ШЛ „Байерн“ - ПСЖ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: ШЛ „Барселона“ - „Брест“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Съндърланд“ - „Уест Бромич“ - Диема спорт 2
Спортът по ТВ във вторник (26 ноември)
26 Ноември, 2024 07:48 465 0
Ето какво може да гледате по телевизията през днешния ден
12.00 Футбол: „Висел“ - „Сентръл Коуст“ - Диема спорт 3
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