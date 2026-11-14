Почетино стяга редиците в Манчестър Юнайтед: брутални тренировки и железни правила

Маурисио Почетино ще започне работа в Манчестър Юнайтед на 18 ноември, а футболистите на английския клуб могат да очакват високоинтензивни тренировки, строга дисциплина и постоянен контрол върху физическото им състояние. Аржентинецът подписа договор до юни 2029 г. и ще замени Майкъл Карик начело на отбора.

Почетино ще пристигне на „Олд Трафорд“ със своя треньорски щаб, след като приключи ангажиментите си като селекционер на националния отбор на САЩ. Първият му мач начело на Манчестър Юнайтед се очаква да бъде на 22 ноември срещу Ливърпул на „Анфийлд“. Преди дербито специалистът ще има само три тренировки с новите си футболисти.

Отборът е преди личните интереси

Тоби Алдервейрелд, който е работил с Почетино в продължение на четири години в Тотнъм, описва аржентинеца като треньор с ясен план и твърди правила. По думите му футболистите могат да разговарят свободно с наставника, но трябва да изпълняват изискванията му и да поставят колектива на първо място.

„Трябва да мислиш за отбора. Ако мислиш за себе си, си аут“, казва Алдервейрелд.

Белгийският защитник смята, че Почетино е силна личност, способна да обедини състава около една посока. Той допълва, че треньорът взема решенията и не прави компромиси с футболисти, които не следват плана му.

Контрол върху тренировките и данните

Според Алдервейрелд Почетино присъства постоянно на тренировъчния терен или анализира видеозаписи и данни за представянето на играчите. Той познава състоянието на футболистите както на терена, така и извън него.

В Манчестър Юнайтед се очаква тази система да бъде свързана с много високи изисквания към физическата форма. Почетино предпочита агресивен футбол с преса, висока защитна линия и бързо движение, което изисква издръжливост и способност за продължителни високоинтензивни натоварвания.

Опитът от обрата срещу Аякс

Алдервейрелд си спомня и полуфинала в Шампионската лига, в който Тотнъм губи с 0:3 от Аякс. Вместо продължителна тактическа лекция на почивката Почетино поставя акцент върху физическата сила, борбата за всяка топка и вярата, че един гол може да промени мача.

Тотнъм обръща срещата с по-висока интензивност и повече единоборства, а след този период достига до финала в Шампионската лига. Тимът завършва и на второ място във Висшата лига по време на съвместната работа на Почетино и Алдервейрелд.

Новият треньор на Манчестър Юнайтед ще има малко време за подготовка, но още от първите занимания ще трябва да наложи основните си изисквания: работа на максимално ниво, отборна дисциплина и физическа готовност за динамичен футбол.

Източници: bntnews.bg