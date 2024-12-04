Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в сряда (4 декември)

Спортът по ТВ в сряда (4 декември)

4 Декември, 2024 07:04 324 2

  • спортът по телевизията-
  • днес-
  • тв-
  • гледате-
  • футбол-
  • минифутбол-
  • снукър-
  • баскетбол-
  • волейбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (4 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12.00 Футбол: „Кавазаки“ - „Шандонг“ - Нова спорт
12.30 „Берое“ - „Ботев“ (Враца) - Диема спорт
14.00 Футбол: „Шанхай Шенхуа“ - „Улсан“ - Нова спорт
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Футбол: „Арда“ - „Лудогорец“ - Диема спорт
16.00 Футбол: „Ал Халидия“ - „Алтън Асър“ - Диема спорт 2
16.00 Футбол: „Ал Кува“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт
17.00 Волейбол: „Халкбанк“ - „Перуджа“ - МАХ Спорт 1
17.30 Футбол: „Левски“ - „Локомотив“ (Пд) - Диема спорт
18.00 Футбол: „Шабаб Ал Ахли“ - „Насаф“ - Диема спорт 3
19.00 Футбол: „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ - Диема спорт 2
19.00 Футбол: „Кьолн“ - „Херта“ - Нова спорт
19.45 Баскетбол: „Апоел“ (ТА) - „Ховентуд“ - МАХ Спорт 3
20.00 Волейбол: „Левски“ - „Шамон“ - МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 1
20.00 Минифутбол: Грузия – България - БНТ 3
20.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Нюкасъл“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 3
21.30 Футбол: „Манчестър Сити“ -“ Нотингам“ - Диема спорт
21.30 Футбол: „Саутхемптън“ - „Челси“ - Нова спорт
22.00 Футбол: „Атлетик Б“ - „Реал Мадрид“ МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Фиорентина“ - „Емполи“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Абърдийн“ - „Селтик“ - Ринг
22.15 Футбол: „Арсенал“ - „Манчестър Юнайтед“ - Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 плюс минус

    0 0 Отговор
    На първи поглед тази топка ми заприлича на бяло мече.

    07:13 04.12.2024

  • 2 789

    0 0 Отговор
    Многоуважаеми г-н Лазаров! Да сте чули нещо за зимни спортове? Биатлон, ски - алпийски дисциплини? Или караме по най-лекото съпротивление да пействаме нещо, за да захлебиме.

    07:25 04.12.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове