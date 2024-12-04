Спортът по ТВ в сряда (4 декември)

12.00 Футбол: „Кавазаки“ - „Шандонг“ - Нова спорт
12.30 „Берое“ - „Ботев“ (Враца) - Диема спорт
14.00 Футбол: „Шанхай Шенхуа“ - „Улсан“ - Нова спорт
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Футбол: „Арда“ - „Лудогорец“ - Диема спорт
16.00 Футбол: „Ал Халидия“ - „Алтън Асър“ - Диема спорт 2
16.00 Футбол: „Ал Кува“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт
17.00 Волейбол: „Халкбанк“ - „Перуджа“ - МАХ Спорт 1
17.30 Футбол: „Левски“ - „Локомотив“ (Пд) - Диема спорт
18.00 Футбол: „Шабаб Ал Ахли“ - „Насаф“ - Диема спорт 3
19.00 Футбол: „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ - Диема спорт 2
19.00 Футбол: „Кьолн“ - „Херта“ - Нова спорт
19.45 Баскетбол: „Апоел“ (ТА) - „Ховентуд“ - МАХ Спорт 3
20.00 Волейбол: „Левски“ - „Шамон“ - МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол: „Монако“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 1
20.00 Минифутбол: Грузия – България - БНТ 3
20.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Нюкасъл“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 3
21.30 Футбол: „Манчестър Сити“ -“ Нотингам“ - Диема спорт
21.30 Футбол: „Саутхемптън“ - „Челси“ - Нова спорт
22.00 Футбол: „Атлетик Б“ - „Реал Мадрид“ МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Фиорентина“ - „Емполи“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Абърдийн“ - „Селтик“ - Ринг
22.15 Футбол: „Арсенал“ - „Манчестър Юнайтед“ - Диема спорт 2
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