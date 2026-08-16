15 олимпийски медалисти идват в София за Европейското първенство по бокс

София ще се превърне в център на европейския бокс през септември, когато столицата ще приеме Европейското първенство за мъже и жени. Надпреварата ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“, а сред заявените участници са състезатели с общо 15 олимпийски медала от Токио 2020 и Париж 2024, предава БТА.

Сред най-големите звезди на шампионата ще бъде ирландката Кели Харингтън, която е двукратна олимпийска шампионка в категория до 60 килограма. В София ще се състезава и туркинята Бусеназ Сюрменели, олимпийска златна медалистка в категория до 70 кг.

Българската публика ще има възможност да види и родния национал Хавиер Ибаниес (в синьо), който спечели бронзов медал на Олимпиадата в Париж през 2024 година.

Сериозно присъствие ще има и сред носителите на олимпийски сребърни медали. В София се очакват французинът Билал Бенама, туркините Бусе Чакъроглу и Хатиче Акбаш, испанецът Аюб Гадфа и полякинята Юлия Шеремета. Чакъроглу е двукратна олимпийска вицешампионка.

Сред бронзовите медалисти са още французинът Абуду Джамили-Дини, туркинята Есра Йълдъз, испанецът Емануел Рейес, грузинецът Лаша Гурули и италианката Ирма Теста.

Организаторите очакват шампионатът да бъде най-мащабното събитие от олимпийския бокс през годината. В турнира ще участват близо 400 боксьори от 38 държави, а общият брой на членовете на делегациите ще надхвърли 750 души.

За българския отбор първенството ще бъде и сериозна възможност за представяне пред родна публика и проверка срещу част от най-добрите боксьори на континента.