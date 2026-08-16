До 80 достигна броят на загиналите в Зимбабве

Броят на загиналите при потъването на ферибота на 11 август в язовир Кариба в Зимбабве достигна 80, според зимбабвийската полиция в Х.

Преди това бяха съобщени 72 жертви. Още осем тела бяха извадени от водата на 16 август.

Операциите по търсене и спасяване на мястото на трагедията продължават. Процесът на идентифициране на жертвите от техните семейства е в ход.

Общият брой на хората на борда на потъналия кораб все още не е определен, тъй като освен възрастни с билети, деца, придружени от родители, са били допуснати на борда без билети.

Причината за бедствието се разследва. Според предварителните данни, фериботът се е преобърнал близо до язовира, където дълбочината на водата надвишава 50 метра, поради силни ветрове и бурно море.

По-ранни съобщения сочеха, че на борда може да са били над 160 души. По-късно изявление заяви, че 77 души са били спасени.