Адам Драйвър влиза във вселената на Марвел като злодея Мистър Синистър в новия филм за „Х-Мен“ (ВИДЕО)

Адам Драйвър ще направи дългоочаквания си дебют в Киновселената на Marvel като суперзлодея Мистър Синистър в новия филм за „Х-Мен“, който се очаква по кината през май 2028 г. Голямата новина беше обявена от президента на Marvel Studios Кевин Файги по време на D23 в Анахайм, Калифорния, където Disney представи част от най-мащабните си бъдещи проекти.

Към носителя на две номинации за „Оскар“ Адам Драйвър се присъединява актрисата Инде Наварет, която ще изиграе мутанта Роуг. Сред новите попълнения са още Кристофър Абът като професор Чарлз Ксавие, известен като Професор Х, и Мая Бойд в ролята на Сторм.

В актьорския състав вече са Самара Уивинг като Ема Фрост, Кит Конър като Скот Съмърс/Циклоп и Сейди Синк като Джийн Грей. Участието на звездата от „Stranger Things“ Сейди Синк като Джийн Грей беше предварително разкрито чрез появата ѝ в „Spider-Man: Brand New Day“.

Новата версия на „Х-Мен“ ще бъде режисирана от Джейк Шрайър, познат на публиката и от работата си по „Thunderbolts*“. По сценария работят създателят на „Beef“ Лий Сун Джин и Джоана Кало, една от ключовите творчески фигури зад сериала „The Bear“.

Кастингът на Адам Драйвър сложи край на дългогодишни спекулации около евентуалното му присъединяване към Marvel. Името на актьора от „Marriage Story“, „BlacKkKlansman“ и трилогията „Междузвездни войни“ многократно беше свързвано с различни роли, включително с тази на Магнито.

Драйвър не присъства лично в Honda Center, а се включи чрез видеовръзка пред около 12 000 зрители. Актьорът дори се пошегува със слуховете, като първоначално обяви, че ще играе Магнито, преди да уточни, че персонажът му всъщност е Натаниел Милбъри, един от псевдонимите на Мистър Синистър.

Мистър Синистър, чието истинско име в комиксите е Натаниел Есекс, е един от класическите противници на мутантите. Героят е генетик, обсебен от човешката еволюция и мутациите, а историите му са особено тясно свързани с Циклоп, Джийн Грей и семейната линия на двамата.

Новият „Х-Мен“ ще има особено значение за Marvel Studios, тъй като ще бъде първият пълноценен филмов рестарт на мутантите като част от Киновселената на Marvel. Възможността за това се появи след придобиването на развлекателните активи на 21st Century Fox от Disney през 2019 г.

Райън Гослинг показа новия си герой от „Междузвездни войни“

D23 донесе големи новини и за друга от най-ценните поредици на Disney. Райън Гослинг и режисьорът Шон Леви представиха „Star Wars: Starfighter“, който ще излезе през май 2027 г.

Канадският актьор ще бъде в ролята на Кейд Оберон, нов персонаж, описан като човек от „грешната страна на галактиката“, чиято съдба се преплита с изключително бърз звезден изтребител. Филмът се развива приблизително пет години след събитията в „Star Wars: The Rise of Skywalker“.

На сцената Шон Леви подари на Райън Гослинг кожено яке със символа на героя му, а публиката видя и първи кадри от продукцията. Официално обявеният актьорски състав включва още Миа Гот, Мат Смит, Ейми Адамс и Флин Грей. Сценарият е на Джонатан Тропър.

Появата на Гослинг имаше и сантиментален елемент. Преди актьорът да излезе на сцената бяха показани архивни кадри от детството му като участник в „The Mickey Mouse Club“. Самият Райън Гослинг припомни, че именно Disney му дава една от първите големи възможности в шоубизнеса.

От „Отмъстителите“ до Завръщането на Ултрон

Marvel използва D23 и за нов поглед към „Avengers: Doomsday“. На сцената се появиха актьорите Робърт Дауни-младши, Крис Еванс и Хейли Атуел, които представиха нови кадри от филма.

Робърт Дауни-младши се завръща в Marvel не като Тони Старк/Железния човек, а като Доктор Дуум, докато Крис Еванс отново влиза в образа на Стив Роджърс/Капитан Америка. В показания материал се появява и Иън Маккелън като Магнито. Премиерата е насрочена за 18 декември 2026 г.

Хю Джакман също се включи дистанционно и подхрани спекулациите за евентуална поява на Върколака в „Avengers: Doomsday“. Австралийският актьор не потвърди участие, но даде ясно да се разбере, че би искал отново да облече костюма на героя.

Друг акцент беше сериалът „Visionquest“, в който Пол Бетани отново играе Вижън, а Джеймс Спейдър се завръща като Ултрон. Двамата лично представиха трейлъра пред публиката на D23.