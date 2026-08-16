Най-високата статуя на Дева Мария в Европа се издигна в Полша

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше официално открита и осветена в малкото полско село Конотопие, близо до Торун. Огромният монумент достига 55,6 метра височина и вече се превръща в нова религиозна и туристическа забележителност на Полша.

Церемонията се състоя на 15 август – празника Успение Богородично, и привлече стотици поклонници и посетители. Сред гостите беше и бившият полски президент и носител на Нобелова награда за мир Лех Валенса.

По-висока е от Христос Спасителя в Рио

Общата височина на монумента е 55,6 метра. Самата фигура на Дева Мария е около 40,6 метра, а под нея се намира 15-метров постамент, оформен като корона.

Така полската статуя надминава по обща височина знаменития Христос Спасителя в Рио де Жанейро, който заедно с постамента достига около 38 метра. По-висока е и от полския монумент „Христос Цар“ в Швебодзин, който с насипа под него достига приблизително 52 метра.

Статуята в Конотопие обаче не е най-високата статуя на Дева Мария в света. Този рекорд принадлежи на монумента Mother of All Asia във Филипините, който достига около 98 метра.

Милионери финансираха проекта

Проектът е финансиран от полските предприемачи Роман и Гражина Каркошик. Роман Каркошик е един от известните полски инвеститори и натрупва състоянието си чрез индустриални компании и инвестиции на Варшавската фондова борса.

Семейството обяснява изграждането на статуята като израз на благодарност към Бога и Дева Мария. Гражина Каркошик заяви пред AP, че монументът е предназначен „за всички хора“ и че посетителите трябва да имат възможност да се замислят по-дълбоко за живота и вярата си.

По данни, цитирани от германската агенция DPA, стойността на проекта се оценява на около 23 млн. евро, макар инвеститорите да не са обявили официално окончателна цена.

Специално внимание привлече присъствието на Лех Валенса, една от ключовите фигури в падането на комунистическия режим в Полша.

82-годишният бивш лидер на „Солидарност“ заяви, че Дева Мария е присъствала символично през целия му обществен и политически път. По време на борбата срещу комунистическия режим Валенса често носеше изображение на Черната мадона от Ченстохова и многократно е подчертавал ролята на католическата си вяра.

По време на откриването хеликоптери разпръснаха малки червени рози над множеството, беше отслужена литургия, а известният фолклорен ансамбъл „Мазовше“ изпълни традиционни полски песни и танци.

Село с под 150 жители очаква поклонници

Контрастът между размерите на монумента и мястото е впечатляващ. Конотопие е село в Централна Полша с по-малко от 150 жители.

Местните власти се надяват гигантската статуя да привлече поклонници и туристи от Полша и чужбина. В постамента е изградена и панорамна площадка, от която посетителите ще могат да наблюдават околността.

Vatican News посочва, че при освещаването епископ Кшищоф Вентковски е подчертал, че идеята на монумента е не просто да впечатлява с размерите си, а да насочва хората към молитва и вяра.

Проектът има и критици

Гигантският монумент не е приет еднозначно в Полша. Част от критиците поставят под въпрос мащаба и цената на проекта.

Доминиканският свещеник Павел Гужински например отправи остра критика към конструкцията и я сравни с прекомерно демонстративна форма на религиозност.

Въпреки споровете статуята вече е един от най-внушителните религиозни паметници в Европа. С височината си от 55,6 метра тя променя силуета на малкото Конотопие и вероятно ще превърне селото в нова точка на поклонническия туризъм в Полша.