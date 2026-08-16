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Най-високата статуя на Дева Мария в Европа се издигна в Полша

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа се издигна в Полша

16 Август, 2026 17:43 777 24

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Монументът е висок 55,6 метра

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа се издигна в Полша - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа беше официално открита и осветена в малкото полско село Конотопие, близо до Торун. Огромният монумент достига 55,6 метра височина и вече се превръща в нова религиозна и туристическа забележителност на Полша.

Церемонията се състоя на 15 август – празника Успение Богородично, и привлече стотици поклонници и посетители. Сред гостите беше и бившият полски президент и носител на Нобелова награда за мир Лех Валенса.

По-висока е от Христос Спасителя в Рио

Общата височина на монумента е 55,6 метра. Самата фигура на Дева Мария е около 40,6 метра, а под нея се намира 15-метров постамент, оформен като корона.

Така полската статуя надминава по обща височина знаменития Христос Спасителя в Рио де Жанейро, който заедно с постамента достига около 38 метра. По-висока е и от полския монумент „Христос Цар“ в Швебодзин, който с насипа под него достига приблизително 52 метра.

Статуята в Конотопие обаче не е най-високата статуя на Дева Мария в света. Този рекорд принадлежи на монумента Mother of All Asia във Филипините, който достига около 98 метра.

Милионери финансираха проекта

Проектът е финансиран от полските предприемачи Роман и Гражина Каркошик. Роман Каркошик е един от известните полски инвеститори и натрупва състоянието си чрез индустриални компании и инвестиции на Варшавската фондова борса.

Семейството обяснява изграждането на статуята като израз на благодарност към Бога и Дева Мария. Гражина Каркошик заяви пред AP, че монументът е предназначен „за всички хора“ и че посетителите трябва да имат възможност да се замислят по-дълбоко за живота и вярата си.

Най-високата статуя на Дева Мария в Европа се издигна в Полша

По данни, цитирани от германската агенция DPA, стойността на проекта се оценява на около 23 млн. евро, макар инвеститорите да не са обявили официално окончателна цена.

Специално внимание привлече присъствието на Лех Валенса, една от ключовите фигури в падането на комунистическия режим в Полша.

82-годишният бивш лидер на „Солидарност“ заяви, че Дева Мария е присъствала символично през целия му обществен и политически път. По време на борбата срещу комунистическия режим Валенса често носеше изображение на Черната мадона от Ченстохова и многократно е подчертавал ролята на католическата си вяра.

По време на откриването хеликоптери разпръснаха малки червени рози над множеството, беше отслужена литургия, а известният фолклорен ансамбъл „Мазовше“ изпълни традиционни полски песни и танци.

Село с под 150 жители очаква поклонници

Контрастът между размерите на монумента и мястото е впечатляващ. Конотопие е село в Централна Полша с по-малко от 150 жители.

Местните власти се надяват гигантската статуя да привлече поклонници и туристи от Полша и чужбина. В постамента е изградена и панорамна площадка, от която посетителите ще могат да наблюдават околността.

Vatican News посочва, че при освещаването епископ Кшищоф Вентковски е подчертал, че идеята на монумента е не просто да впечатлява с размерите си, а да насочва хората към молитва и вяра.

Проектът има и критици

Гигантският монумент не е приет еднозначно в Полша. Част от критиците поставят под въпрос мащаба и цената на проекта.

Доминиканският свещеник Павел Гужински например отправи остра критика към конструкцията и я сравни с прекомерно демонстративна форма на религиозност.

Въпреки споровете статуята вече е един от най-внушителните религиозни паметници в Европа. С височината си от 55,6 метра тя променя силуета на малкото Конотопие и вероятно ще превърне селото в нова точка на поклонническия туризъм в Полша.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ТЯ НЯМА ДА ПОМОГНЕ НА ПОЛЯЦИТЕ

    10 7 Отговор
    Британците са ги писали следващите в списъка за войната.

    Коментиран от #5

    17:45 16.08.2026

  • 2 мдааааа

    7 11 Отговор
    В Роzzия ще издигнат още по-голяма ... На Гундяев ..

    17:50 16.08.2026

  • 3 Няма

    9 4 Отговор
    По-големи комплексари от поляците. И е видно за пореден път от създаденото. Посягаш на святото и в резултат - КИЧ!

    17:56 16.08.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 3 Отговор
    Има ли самолетна лампа? За да не я отнесе някой украински дрон.

    Коментиран от #14

    17:56 16.08.2026

  • 5 и вазелин неаа ти помогне

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "И ТЯ НЯМА ДА ПОМОГНЕ НА ПОЛЯЦИТЕ":

    пак ше си с претрит хаспух

    17:57 16.08.2026

  • 6 Факт

    10 4 Отговор
    Източните славяни ще спасят Европа от исляма хилядогодишен факт

    Коментиран от #8

    17:57 16.08.2026

  • 7 ганьовците

    5 5 Отговор
    си имат галоша🤡

    Коментиран от #17

    17:58 16.08.2026

  • 8 склавяните

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    ще приемат исляма

    17:58 16.08.2026

  • 9 Факт

    3 3 Отговор
    Пълно и тук с Кулиши центи сатанисти

    17:58 16.08.2026

  • 10 Невероятен кич е това

    3 2 Отговор
    Минаха и южно корейците даже

    18:03 16.08.2026

  • 11 А в България

    4 8 Отговор
    стърчи Альоша за кефа на зеления чорап и васал на Путинков?! Да ви се невидят и високите символи и паментици!

    18:04 16.08.2026

  • 12 Погнусен

    7 2 Отговор
    Да се комерсиализира света Богородица,е светотатство!

    18:04 16.08.2026

  • 13 ха ха хаааа

    3 6 Отговор
    Рузнята еректира .. 😁😀

    18:05 16.08.2026

  • 14 мдааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Знае ли се ...Херань украински ли е ?

    18:09 16.08.2026

  • 15 Светлозар

    5 1 Отговор
    Само така, мачкане на първобитния и архаичен ислям!

    18:10 16.08.2026

  • 16 Погнусен

    5 2 Отговор
    Лех Валенса не е пример за подражание! Той е католически фундаменталисти!

    18:11 16.08.2026

  • 17 Мюсюлманите

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "ганьовците":

    си имате големи минарета - фалоси , на които се кланяте .

    18:11 16.08.2026

  • 18 ВЗРИВЯВАЙ

    3 4 Отговор
    АЛЬОША

    18:11 16.08.2026

  • 19 Хранимир

    5 2 Отговор
    Исляма е напаст и болест на мозъка!

    18:12 16.08.2026

  • 20 Живко

    4 3 Отговор
    Лека полека, без много шум взривяване на джамия по джамия докато ги няма!

    18:14 16.08.2026

  • 21 Ситизен Виджиланте

    6 1 Отговор
    Исляма вън от Европа!

    18:16 16.08.2026

  • 22 2026 година зме и има още

    2 2 Отговор
    Които се кланят на статуи и икони няправени от хора и се молят на тях вместо да се молят на всевишния и да искат от него те искат от картини и статуи .......
    Сбъркан свят.

    Коментиран от #23

    18:54 16.08.2026

  • 23 приемай

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "2026 година зме и има още":

    исляма

    Коментиран от #24

    18:58 16.08.2026

  • 24 какво общо имат

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "приемай":

    Фактите и Исляма?
    Някой да е споменавал религията Ислям?

    Болни сте Вие и това е ......

    19:01 16.08.2026

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