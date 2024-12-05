10.00 Футбол: „Санфрече“ - „Ийстърн“ - Нова спорт
11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
12.00 Футбол: „Себу“ - „Селангор“ - Нова спорт
12.15 Футбол: „Марек“ - „Монтана“ - Диема спорт
14.00 Футбол: „Лайън Сити“ - „Порт“ - Нова спорт
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг - Евроспорт 1
15.00 Футбол: „Славия“ - „Хебър“ - Диема спорт
17.30 Футбол: „Ботев“ (Пд) - „Крумовград“ - Диема спорт
19.00 Волейбол: „Олимпиакос“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол: „Жалгирис“ - „Анадолу Ефес“ - МАХ Спорт 3
20.30 Голф: PGA тур, "Уърлд челъндж" - Евроспорт 2
20.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Фулъм“ - „Брайтън“ - Диема спорт 3
21.30 Баскетбол: „Партизан“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 1
21.45 Баскетбол: „Олимпиакос“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Лацио“ - „Наполи“ - МАХ Спорт 3
22.15 Футбол: „Борнемут“ - „Тотнъм“ - Диема спорт 2
22.15 Футбол: „Морейрензе“ - „Спортинг“ - Ринг
04.00 Хокей: НХЛ, „Калгари“ - „Сейнт Луис“ - МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в четвъртък (5 декември)
5 Декември, 2024 07:24 398 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
10.00 Футбол: „Санфрече“ - „Ийстърн“ - Нова спорт
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