Иранският министър на петрола подаде оставка

Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад е подал оставка, а президентът Масуд Пезешкиан я е приел. На негово място временно е назначен Хамид Бовард, изпълнителен директор на Националната иранска петролна компания.
„След приемането на оставката на Мохсен Пакнеджад, с указ на президента е назначен Хамид Бовард, който е изпълняващ длъжността министър на петрола“, се посочва в съобщението на президентската канцелария, разпространено от държавната медия IRIB.
Причината за оставката не е посочена. Смяната на министъра идва в момент, когато Иран е изправен пред дълги опашки по бензиностанциите заради последиците от войната в Близкия изток, съобщава Франс прес.
Петролният сектор на страната продължава да бъде под натиск и заради санкциите на САЩ. Ограниченията засягат ключов за Иран отрасъл, който е свързан с износа на петрол и приходите на държавата.
Хамид Бовард ще ръководи временно Министерството на петрола, докато бъде определен постоянен министър. В съобщението не се посочва срок за назначаването на титуляр.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #3
23:00 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 СТИВЪН ШПИЛБЕРГ
До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":Тези актьори попиляха и$paeл с метеорити.
23:09 04.10.2026
4 Херо Мустафа също е
23:26 04.10.2026
5 az СВО Победа 81
Коментиран от #6
23:29 04.10.2026
6 Стенли
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":Дай боже да поиска независимост ,от фащ , тогава ще стане интресно
23:54 04.10.2026
7 Амадор Ривас
Коментиран от #8
00:15 05.10.2026
8 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #7 от "Амадор Ривас":Так точна 👍
00:19 05.10.2026