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Иранският министър на петрола подаде оставка
  Тема: Иранската криза

Иранският министър на петрола подаде оставка

4 Октомври, 2026 22:53 1 163 8

  • иран-
  • мохсен пакнеджад-
  • хамид бовард-
  • петрол-
  • санкции на сащ

Масуд Пезешкиан е приел оставката на Мохсен Пакнеджад и е назначил Хамид Бовард за изпълняващ длъжността министър.

Иранският министър на петрола подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад е подал оставка, а президентът Масуд Пезешкиан я е приел. На негово място временно е назначен Хамид Бовард, изпълнителен директор на Националната иранска петролна компания.

„След приемането на оставката на Мохсен Пакнеджад, с указ на президента е назначен Хамид Бовард, който е изпълняващ длъжността министър на петрола“, се посочва в съобщението на президентската канцелария, разпространено от държавната медия IRIB.

Причината за оставката не е посочена. Смяната на министъра идва в момент, когато Иран е изправен пред дълги опашки по бензиностанциите заради последиците от войната в Близкия изток, съобщава Франс прес.

Петролният сектор на страната продължава да бъде под натиск и заради санкциите на САЩ. Ограниченията засягат ключов за Иран отрасъл, който е свързан с износа на петрол и приходите на държавата.

Хамид Бовард ще ръководи временно Министерството на петрола, докато бъде определен постоянен министър. В съобщението не се посочва срок за назначаването на титуляр.

Източници: БНР


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    5 6 Отговор
    И там свърши бензина, като в Русия.

    Коментиран от #3

    23:00 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СТИВЪН ШПИЛБЕРГ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Тези актьори попиляха и$paeл с метеорити.

    23:09 04.10.2026

  • 4 Херо Мустафа също е

    4 5 Отговор
    Много Известен Съветски Актьор

    23:26 04.10.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Тексас обяви извънредно положение, заради недостиг на дизелово гориво в щата!

    Коментиран от #6

    23:29 04.10.2026

  • 6 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    Дай боже да поиска независимост ,от фащ , тогава ще стане интресно

    23:54 04.10.2026

  • 7 Амадор Ривас

    1 0 Отговор
    В Иран подава оставка. В Русия....хлъзгав под.....на висок етаж....на балкон....и "оставката" е подадена...🤡🤡🤡

    Коментиран от #8

    00:15 05.10.2026

  • 8 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Амадор Ривас":

    Так точна 👍

    00:19 05.10.2026

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