Иранският министър на петрола подаде оставка

Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад е подал оставка, а президентът Масуд Пезешкиан я е приел. На негово място временно е назначен Хамид Бовард, изпълнителен директор на Националната иранска петролна компания.

„След приемането на оставката на Мохсен Пакнеджад, с указ на президента е назначен Хамид Бовард, който е изпълняващ длъжността министър на петрола“, се посочва в съобщението на президентската канцелария, разпространено от държавната медия IRIB.

Причината за оставката не е посочена. Смяната на министъра идва в момент, когато Иран е изправен пред дълги опашки по бензиностанциите заради последиците от войната в Близкия изток, съобщава Франс прес.

Петролният сектор на страната продължава да бъде под натиск и заради санкциите на САЩ. Ограниченията засягат ключов за Иран отрасъл, който е свързан с износа на петрол и приходите на държавата.

Хамид Бовард ще ръководи временно Министерството на петрола, докато бъде определен постоянен министър. В съобщението не се посочва срок за назначаването на титуляр.

Източници: БНР