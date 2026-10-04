Тотнъм готви оферта от 130 млн. евро за Хулиан Алварес, мисли и за бъдещ трансфер в Барселона

Тотнъм обмисля сериозен ход на зимния трансферен пазар и може да отправи впечатляваща оферта за нападателя на Атлетико (Мадрид) Хулиан Алварес. Според информация на El Nacional лондонският клуб е готов да плати около 130 млн. евро за аржентинския голмайстор.

„Шпорите“ не спират дотук. От клуба са готови да предложат и специална клауза в договора на Алварес, която в бъдеще би могла да улесни евентуалното му преминаване в Барселона.

На този етап обаче няма официално потвърждение за започнали преговори между Тотнъм и Атлетико (Мадрид).

Алварес се присъедини към испанския тим през август 2024 година и има договор с клуба до юни 2030-а. В момента пазарната стойност на 26-годишния аржентинец се оценява на около 100 млн. евро.

Ако Тотнъм действително предложи 130 млн. евро, това би превърнало евентуалната сделка в една от най-сериозните на зимния трансферен пазар.