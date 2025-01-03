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Спортът по ТВ в петък (3 януари)

Спортът по ТВ в петък (3 януари)

3 Януари, 2025 06:29 350 0

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  • баскетбол-
  • ски-
  • колокрос

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (3 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

07.10 Тенис: турнир в Бризбейн - МАХ Спорт 1
09.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 2
13.10 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1
14.30 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей, Коксайде, жени - Евроспорт 2
15.45 Ски бягане: "Тур дьо ски" във Вал ди Фиеме, спринт - Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей, Коксайде, мъже - Евроспорт 2
19.45 Баскетбол: „Фенербахче“ - „Анадолу Ефес“ - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: „Насионал“ - „Порто“ - Ринг
21.00 Футбол: Суперкупа на Италия -„Ювентус“ - „Милан“ - МАХ Спорт 3
21.15 Баскетбол: „Париж“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 1
22.00 „Валенсия“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Ница“ - „Рен“ - Диема спорт 3
22.00 Баскетбол: „Реал“ - „Байерн“ - МАХ Спорт 2
22.15 Футбол: „Витория“ (Гимараеш) - „Спортинг“ -Ринг
01.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 2


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