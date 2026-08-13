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ЦРУ не вярва в иранска заплаха срещу Тръмп. САЩ зоват съюзници да напуснат МНС. НАСА показа Крим като руски

ЦРУ не вярва в иранска заплаха срещу Тръмп. САЩ зоват съюзници да напуснат МНС. НАСА показа Крим като руски

13 Август, 2026 04:37, обновена 13 Август, 2026 04:49 1 265 14

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„Щит на Америка“ укрепва военния си потенциал. Тръмп подкрепи Анна Паулина Луна за Конгреса

ЦРУ не вярва в иранска заплаха срещу Тръмп. САЩ зоват съюзници да напуснат МНС. НАСА показа Крим като руски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическата динамика по оста Вашингтон – Латинска Америка – Близкия Изток претърпя сериозни трусове през последните часове.

Докато Пентагонът и Белият дом затягат редиците на новите си регионални военни съюзи, американското разузнаване влезе в разрез с официалната реторика, а научно предаване на НАСА предизвика международен скандал.

ЦРУ със скептицизъм за иранската заплаха срещу Тръмп

Американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ) е изразило сериозен скептицизъм и „ниско доверие“ относно достоверността на разузнавателните данни за ирански заговор за убийството на президента Доналд Тръмп. Според разследване на The Washington Post, тези предупреждения са били предадени първоначално от Израел. Информацията доведе до извънредна маневра миналия месец, при която Тръмп беше транспортиран тайно от Турция с алтернативен военен самолет. Някои американски служители обаче подозират, че Израел използва сходни доклади, за да диктува външната политика на Вашингтон.

Тръмп подкрепи Анна Паулина Луна за преизбиране

На вътрешнополитическия фронт президентът Доналд Тръмп официално обяви своята пълна подкрепа за преизбирането на конгресмена от Републиканската партия Анна Паулина Луна на предстоящите избори през ноември 2026 г. В изявление, цитирано от политическата платформа Ballotpedia, Тръмп определя Луна като „истински MAGA воин“ и защитник на американската икономика, сигурността на границите и армията. Подкрепата идва в ключов момент за републиканците, които се борят за запазване на крехкото си мнозинство в Камарата на представителите.

„Щит на Америка“ укрепва военния си потенциал

Съединените щати обявиха пълна готовност да укрепят отбранителния и военен потенциал на съюзниците си от новосформирания блок „Щит на Америка“ (Shield of the Americas). Както съобщава Reuters, Държавният департамент планира да отпусне пакет от 1 милиард долара за сигурност на Колумбия под ръководството на новия десен президент Абелардо де ла Есприела. Коалицията, включваща над дузина латиноамерикански държави, има за цел противодействие на наркокартелите, ограничаване на миграцията и спиране на чуждото (в частност китайско) влияние в Западното полукълбо.

Натиск над съюзниците за напускане на Международния наказателен съд

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет излезе с остра позиция по време на посещението си в Панама, като призова латиноамериканските съюзници от антикартелния блок незабавно да се оттеглят от Римския статут и Международния наказателски съд (МНС). Според публикация в Al Jazeera, Вашингтон вижда в действията на съда в Хага „незаконно заграбване на власт“, което застрашава националния суверенитет и може да доведе до разследвания срещу американски и съюзнически военни за операции в Карибския басейн.

Скандалът с НАСА: Крим беше изобразен като руски

Междувременно научното ведомство НАСА се оказа в центъра на геополитически скандал. По време на живото предаване на пълното слънчево затъмнение на 12 август, на показваната на екрана световна карта окупираният полуостров Крим беше изобразен в границите на Руската федерация и визуално отделен от Украйна. Информацията, разпространена от украинската медия Mezha, предизвика вълна от недоволство в Киев поради несъответствието с международно признатите граници, въпреки че администрацията на Тръмп вече даде сигнали, че търси бързо мирно споразумение между Москва и Киев.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво му скандалното

    25 2 Отговор
    , че Крим е Руски?

    Скандалното е че само Крим са показали като руски.

    Коментиран от #3

    05:00 13.08.2026

  • 2 Тръмп много добре знае

    11 2 Отговор
    кой се опитва да го очисти.

    И хич не е шега.

    05:08 13.08.2026

  • 3 Защото

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "И какво му скандалното":

    Украина е Русия

    05:11 13.08.2026

  • 4 стоян георгиев

    24 1 Отговор
    То не само Крим е руски! Още 30% от бивша крайна са руски и ще стават все повече и повече!

    05:11 13.08.2026

  • 5 Зеления

    24 2 Отговор
    Още утре сутринта Тагарев, Нейнски, Поптодорова, Паси, Лозанов, Емилия Милчева, Даниел Смилов, Веселин Стойнев, Евгений Дайнов, Николай Слатински, Евгений Кънев, Мирчев, Денков, Гюров, Асан Василев, Цветанка Ризова, Лора Инджова, двете недоразумения от сутрешния блок на БТВ да почват във всички телевизии и програми да громят Дончо като копейка, путинист, да разобличават АМЕРИКАНСКАТА ПРОПАГАНДА.
    А говорителя на БНТ, който казва: "режима на Виктор Орбан", да почва да плещи: "Режима на Тръмп"

    по повод на това, че американците определят Крим за руски!

    Ама не ви стиска, нали мишоци страхливи !

    Коментиран от #9

    05:12 13.08.2026

  • 6 Софиянец

    22 1 Отговор
    Ми руски е, какъв да е? Едното са факти, другото са еврофашистки мрънканици от безсилие!

    05:13 13.08.2026

  • 7 Хихихи

    17 2 Отговор
    😂 евроатлантическите кресльовци ще полудеят. От истината най ги боли!

    05:15 13.08.2026

  • 8 Шекелкин Мирчев

    12 0 Отговор
    Но България е украинска!

    Коментиран от #10

    05:22 13.08.2026

  • 9 хихи

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    НАСА показа Крим като руски а Кодзилата абортира ли!? след тази новина

    05:22 13.08.2026

  • 10 Педрохан Денков

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шекелкин Мирчев":

    Ако вземем пак властта с крякане по медиите, ще я направим украинска колония.

    05:24 13.08.2026

  • 11 голфът

    4 0 Отговор
    е спорта на политиците. При опасност могат да се скрият в най-близката дупка.

    05:55 13.08.2026

  • 12 Реалност

    4 0 Отговор
    Кое му е скандалното? Само Зеленски и Мирчев твърдят, че Крим е украински - единия е заклет наркоман, другия е с два пръста чело.

    06:13 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Укрите все още

    1 1 Отговор
    живеят с илюзията, че Крим е техен, и че могат да си го върнат под тяхна юрисдикция... Не знам кой и какво им придава този оптимизъм, но е повече от очевидно, че победите им на фронта са само из пропагандните публикации на местните СМИ... А реално ядат пердаха, че пушек се вдига... Абе нека си фантазират, нема лошо да си мислят, че са световна сила и могат да победят съседа си от изток...

    06:39 13.08.2026