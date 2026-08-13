ЦРУ не вярва в иранска заплаха срещу Тръмп. САЩ зоват съюзници да напуснат МНС. НАСА показа Крим като руски

Геополитическата динамика по оста Вашингтон – Латинска Америка – Близкия Изток претърпя сериозни трусове през последните часове.

Докато Пентагонът и Белият дом затягат редиците на новите си регионални военни съюзи, американското разузнаване влезе в разрез с официалната реторика, а научно предаване на НАСА предизвика международен скандал.

ЦРУ със скептицизъм за иранската заплаха срещу Тръмп

Американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ) е изразило сериозен скептицизъм и „ниско доверие“ относно достоверността на разузнавателните данни за ирански заговор за убийството на президента Доналд Тръмп. Според разследване на The Washington Post, тези предупреждения са били предадени първоначално от Израел. Информацията доведе до извънредна маневра миналия месец, при която Тръмп беше транспортиран тайно от Турция с алтернативен военен самолет. Някои американски служители обаче подозират, че Израел използва сходни доклади, за да диктува външната политика на Вашингтон.

Тръмп подкрепи Анна Паулина Луна за преизбиране

На вътрешнополитическия фронт президентът Доналд Тръмп официално обяви своята пълна подкрепа за преизбирането на конгресмена от Републиканската партия Анна Паулина Луна на предстоящите избори през ноември 2026 г. В изявление, цитирано от политическата платформа Ballotpedia, Тръмп определя Луна като „истински MAGA воин“ и защитник на американската икономика, сигурността на границите и армията. Подкрепата идва в ключов момент за републиканците, които се борят за запазване на крехкото си мнозинство в Камарата на представителите.

„Щит на Америка“ укрепва военния си потенциал

Съединените щати обявиха пълна готовност да укрепят отбранителния и военен потенциал на съюзниците си от новосформирания блок „Щит на Америка“ (Shield of the Americas). Както съобщава Reuters, Държавният департамент планира да отпусне пакет от 1 милиард долара за сигурност на Колумбия под ръководството на новия десен президент Абелардо де ла Есприела. Коалицията, включваща над дузина латиноамерикански държави, има за цел противодействие на наркокартелите, ограничаване на миграцията и спиране на чуждото (в частност китайско) влияние в Западното полукълбо.

Натиск над съюзниците за напускане на Международния наказателен съд

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет излезе с остра позиция по време на посещението си в Панама, като призова латиноамериканските съюзници от антикартелния блок незабавно да се оттеглят от Римския статут и Международния наказателски съд (МНС). Според публикация в Al Jazeera, Вашингтон вижда в действията на съда в Хага „незаконно заграбване на власт“, което застрашава националния суверенитет и може да доведе до разследвания срещу американски и съюзнически военни за операции в Карибския басейн.

Скандалът с НАСА: Крим беше изобразен като руски

Междувременно научното ведомство НАСА се оказа в центъра на геополитически скандал. По време на живото предаване на пълното слънчево затъмнение на 12 август, на показваната на екрана световна карта окупираният полуостров Крим беше изобразен в границите на Руската федерация и визуално отделен от Украйна. Информацията, разпространена от украинската медия Mezha, предизвика вълна от недоволство в Киев поради несъответствието с международно признатите граници, въпреки че администрацията на Тръмп вече даде сигнали, че търси бързо мирно споразумение между Москва и Киев.