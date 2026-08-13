Путин иска „тотална сигурност“, Медведев мобилизира бизнеса

Геополитическото напрежение около Русия достигна критична точка в ранните часове на деня, след като вълна от ключови събития пренареди дневния ред по оста Москва – Вашингтон – Брюксел.

На фона на разрушителни удари дълбоко в руския тил и икономически маневри за милиарди, Кремъл предприе безпрецедентни вътрешнополитически чистки.

Военният натиск: Атаки с дронове парализираха Геленджик и Новоросийск

Вчера Украйна проведе една от най-мащабните си и комплексни операции от началото на конфликта. Под масиран обстрел с въздушни, реактивни и морски безекипажни катери бе подложено руското Черноморие, като основни мишени станаха стратегическите пристанищни градове Новоросийск и Геленджик.

Според информация, разпространена от руски и международни медии, цитирани от френски и испански телевизии, Новоросийск е дефиниран като „последният основен бастион на руския Черноморски флот“. Руското Министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила стотици безпилотни апарати, но пораженията върху критичната инфраструктура са сериозни.

Основните последствия от атаката включват:

Блокада на износа: Два от трите най-големи зърнени терминала в Новоросийск изцяло преустановиха работа.

Два от трите най-големи зърнени терминала в Новоросийск изцяло преустановиха работа. Жертви и разрушения: Местните власти в Краснодарския край потвърдиха за загинали цивилни граждани, сред които и 8-годишно дете, както и за десетки ранени.

Местните власти в Краснодарския край потвърдиха за загинали цивилни граждани, сред които и 8-годишно дете, както и за десетки ранени. Енергиен колапс: Атаките прекъснаха снабдяването, оставяйки 16 руски региона с остър дефицит на горива.

Путин залага на „тотална сигурност“, Медведев мобилизира бизнеса

В отговор на усложнената обстановка руският президент Владимир Путин направи извънредни изявления по време на посещение в Новосибирск. Путин обяви, че Москва преминава през „труден период“, но си поставя за абсолютна цел да гарантира сигурността на Русия по всички нейни граници. Държавният глава подчерта, че стратегическите планове ще бъдат изпълнени в пълен обем, въпреки налагащите се тактически корекции на терен.

Паралелно с това заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев отправи ултимативен призив към държавния апарат и частния бизнес. Той настоя за незабавна и радикална модернизация на военно-промишления комплекс (ВПК), за да се отговори на новите технологични предизвикателства като масовото навлизане на бойни дронове. Медведев посочи, че фабриките в Европа, произвеждащи оръжия за Украйна, се превръщат в легитимни военни цели.

Русия спасява селскостопанския си износ със 122 милиона долара

Заради постоянните блокади и опасности в Азовско море, Кремъл спешно променя логистичната си карта за износ на зърно. Руското правителство подготви мащабен финансов пакет на стойност 10 милиарда рубли (около 122,1 милиона долара) под формата на субсидии за железопътния транспорт.

Целта на мярка е изцяло да преориентира товаропотоците за износ на селскостопански продукти. Потоците от Ростовския регион се насочват към по-сигурните дълбоководни терминали на Балтийско море, а суровините от Сибир ще се транспортират директно към далекоизточните руски пристанища, съобщава икономическото издание „Ведомости“.

Газовата аномалия: Половината руски LNG отива за Европа преди ембаргото

Въпреки тежката геополитическа реторика, данните на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA) разкриват парадоксална реалност – Европейският съюз остава най-големият купувач на руски втечнен природен газ (LNG), пише 3e-news.net). Половината от целия руски експорт на LNG продължава да захранва европейската икономика, като основни дестинации са Франция, Белгия и Испания, налели над 6 милиарда евро в руския проект „Ямал СПГ“.

Тази търговия обаче е пред своя край. Съгласно приетия европейски регламент, от 18 март 2026 г. влезе в сила поетапната забрана за внос на руско синьо гориво. Пълното и безусловно ембарго върху втечнения газ ще стане факт в края на 2026 г., а доставките по тръбопроводи ще бъдат окончателно прекратени през 2027–2028 г. Анализаторите предупреждават, че след пълното налагане на ембаргото Европа ще се превърне в глобален балансьор, изправен пред риск от нови ценови шокове, докато Русия ще трябва изцяло да пренасочи енергийните си мощности към Азия.

САЩ затягат примката: Сенатът прие брутални санкции и 500% мита

Във Вашингтон Сенатът на САЩ сложи край на вътрешнополитическите колебания и одобри исторически пакет от нови, драконовски санкции срещу Русия и Иран, носещ името на покойния сенатор Линдзи Греъм. Законопроектът бе приет с огромно мнозинство от 86 гласа „за“ срещу едва 11 „против“.

Мерките нанасят директен удар по въглеводородната индустрия на Москва и включват:

До 500% наказателни мита върху абсолютно целия директен внос от Русия в САЩ (източник: btvnovinite.bg).

върху абсолютно целия директен внос от Русия в САЩ (източник: btvnovinite.bg). 100-процентови мита за стоки от трети държави, които продължават да купуват руски петрол, природен газ и уран (източник: fakti.bg).

Абсурд в Москва: Върховният съд отстрани „Яблоко“ от изборите заради ChatGPT

Вътре в Русия политическото чистене на инакомислещите достигна нови правни абсурди. Върховният съд на Руската федерация удовлетвори иск на прокремълската партия „Родина“ и официално отмени регистрацията на федералния списък на опозиционната партия „Яблоко“ за предстоящите избори за Държавна дума. „Яблоко“ бе единствената останала легална политическа сила в страната, която открито призоваваше за мир.

Деветчасовото съдебно заседание завърши с мотиви, които предизвикаха вълна от недоумение. Партията бе отстранена под претекст за масови нарушения на интелектуалната собственост в агитационните си материали, пише forbes.ru. Като нарушения бяха изтъкнати:

Използването на цитати от детската съветска песен „Пусть всегда будет солнце“ и фразата „Лишь бы не было войны“.

Използването на илюстрации, генерирани чрез изкуствен интелект (ChatGPT), за които съдът реши, че нарушават авторски права.

Разпространение на материали в подкрепа на партията от лица със статут на „чуждестранни агенти“, както и използване на данни от социологическата агенция „Левада-център“.

Лидерът на партията Николай Рибаков обяви, че решението е изцяло политическо и ще бъде обжалвано на следваща инстанция, но според наблюдатели Кремъл просто е елиминирал и последната законова възможност за руските граждани да гласуват с антивоенна бюлетина.