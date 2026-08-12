Левски отхвърли обвиненията на Беласица

Ръководството на ПФК Левски излезе с официална и изключително остра позиция, с която категорично опроверга твърденията на Беласица (Петрич).

Преди дни третодивизионният тим обвини младите таланти от дубъла на столичани в хулигански прояви. Скандалът се разрази след драматичния двубой от втория кръг на Югозападната Трета лига. В него Левски II надделя с 5:4 като гост на стадион „Цар Самуил“. Домакините публикуваха кадри на уж увредено имущество и оставено мръсно бельо в мивките. От „Герена“ обаче бяха безапелационни, че това е опит за трупане на популярност на техен гръб.

Позицията на Левски: Лъжи и нарушен протокол

В официалното си обръщение „сините“ подчертаха, че разпространената информация по никакъв начин не отговаря на обективната истина. От ПФК Левски посочиха сериозен пропуск в действията на домакините от Петрич. Представителите на Беласица изобщо не са се опитали да задействат задължителния официален протокол. Според правилника на БФС, евентуални материални щети се описват на място в присъствието на дежурния делегат на мача и ръководители от двата клуба. Вместо това, петричани са потърсили директна сензация в социалните мрежи. Столичани допълват, че усещайки несъстоятелността на атаката си, от Беласица бързо са изтрили първоначалните публикации.

Защита на младите таланти в Трета лига

От Левски заявиха, че няма да позволят името на клуба и на момчетата от втория отбор да бъдат петнени с измислени обвинения. Ръководството допълни, че младите футболисти биват редовно обиждани и хулени по терените в Югозападната Трета лига, а подобни клевети преливат чашата на търпението. Клубът е категоричен, че ще бъде безкомпромисен към всякакви вербални или физически посегателства над своите състезатели. Според официалния сайт на клуба, ценностите и възпитанието в академията са водещ приоритет, наред с футболните резултати.

Хронология на сблъсъка на стадион „Цар Самуил“

Напрежението избухна след изключително атрактивен футболен мач, игран на 8 август 2026 г. Домакините от Петрич поведоха в резултата с 2:0, но Левски II демонстрира характер и обърна развоя до 5:4. Въпреки чистата победа на терена, последвалите събития извън него засенчиха спортния триумф и доведоха до сериозна вербална война между двете ръководства. Към момента Дисциплинарната комисия все още не е сезирана с официални жалби за инциденти в съблекалните.