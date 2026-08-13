Жертвите от труса в Колумбия станаха 265

Броят на загиналите при катастрофалното земетресение в Колумбия официално достигна 265 души.

Новината бе потвърдена от президента на страната Абелардо де ла Есприела, който обяви извънредно икономическо положение за справяне с тежката криза. Властите се опасяват, че черната статистика ще продължи да расте, тъй като стотици семейства все още издирват свои близки.

Мащабът на разрушенията и изчезналите хора

Според последния доклад на Националната единица за управление на риска от бедствия (UNGRD), ситуацията в засегнатите региони остава критична:

Изчезнали лица: Най-малко 496 души остават в неизвестност под руините.

Най-малко 496 души остават в неизвестност под руините. Пострадали: Броят на ранените надхвърли 3700 души.

Броят на ранените надхвърли 3700 души. Материални щети: Трусът е разрушил напълно над 9200 жилища, а щети са нанесени на повече от 45 000 сгради, училища и болници.

Епицентърът на мощното земетресение с магнитуд 7.4 по Рихтер, което удари страната в понеделник сутринта, бе регистриран в община Сан Хосе дел Палмар, разположена в департамента Чоко. Трусът бе определен от Колумбийския геоложки институт като най-силното сеизмично събитие в страната за този век. Най-сериозни разрушения и загуба на човешки животи са концентрирани в големите градски центрове в западната част на страната – Кали, Перейра и Манисалес.

Международна помощ и спасителни операции

Спасителните екипи работят под огромно напрежение на терен, тъй като критичният 72-часов прозорец за откриване на оцелели изтича. Международната общност реагира незабавно. Съединените щати обявиха отпускането на 15,5 милиона долара спешна финансова помощ, докато Европейският съюз отпусна 2 милиона евро и активира сателитната програма „Коперник“ за прецизно картографиране на разрушенията. Мексико и Ел Салвадор също изпратиха специализирани спасителни екипи и хуманитарни пратки на място.

В страната е обявен тридневен национален траур в памет на загиналите.