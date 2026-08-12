Ирландец счупи 48-годишен рекорд на 800 м в Бирмингам

Историческо постижение беляза третия ден на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Ирландският лекоатлет Марк Инглиш подобри 48-годишния рекорд в бягането на 800 метра за мъже по време на драматичните полуфинали на стадион „Александър Стейдиъм“.

33-годишният ветеран от Донегол демонстрира перфектна тактическа зрялост във втория полуфинален коридор. Инглиш пресече финалната линия с резултат от 1:43.49 минути, с което си осигури не само победата и сигурно място на финала, но и записа името си със златни букви в летописите на европейския спорт.

Досегашният рекорд на шампионатите датираше от далечната 1978 година. Тогава легендарният представител на Източна Германия (ГДР) Олаф Байер фиксира време от 1:43.84 минути. Ирландецът успя да свали цели 35 стотни от това емблематично постижение, устояло на десетки поколения атлети.

„Всички вдигат летвата в момента и ако не го направиш и ти, просто оставаш назад“, коментира веднага след бягането британецът Бен Патисън, който завърши втори в серията с 1:43.72 минути. Заедно с него и сънародника му Макс Бъргин, Инглиш ще спори за европейската титла в големия финал, насрочен за четвъртък вечер.

Спортните анализатори на Irish Times отбелязват, че Инглиш се намира във формата на живота си, като в рамките на последните няколко месеца записа най-бързите бягания в кариерата си. Огромната ирландска агитка по трибуните в Бирмингам изригна при финалния спринт на своя любимец, който умело изчака последните 100 метра, за да съкруши конкуренцията.

Официалният профил на Европейската атлетика във Фейсбук също приветства новото историческо постижение с видео от последните метри на дистанцията, определяйки представянето на Марк Инглиш като „сензационно“. Феновете на леката атлетика вече тръпнат в очакване на финалната битка, където ирландецът влиза като основен фаворит за златото.