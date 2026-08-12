Новини
Спорт »
Световен футбол »
Анжело Мартино аут за сблъсъка с Макаби в Лига Европа

Анжело Мартино аут за сблъсъка с Макаби в Лига Европа

12 Август, 2026 21:00 502 0

  • цска-
  • мартино-
  • контузия-
  • макаби

Феновете на ЦСКА подготвят невиждано шоу на „Васил Левски“

Анжело Мартино аут за сблъсъка с Макаби в Лига Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основният ляв бранител на ЦСКА – Анжело Мартино, по всяка вероятност ще пропусне дългоочаквания реванш срещу израелския гранд Макаби Тел Авив в турнира Лига Европа.

Новината за травмата на аржентинския футболист предизвика сериозно безпокойство в щаба на „армейците“, въпреки комфортната преднина от 3:0 след първия двубой в Батуми. Мартино получи контузия още в 18-ата минута при убедителната победа над Септември София с 3:0 в Първа лига, което наложи принудителната му смяна с Андрей Йорданов. Макар че старши треньорът на „червените“ Христо Янев демонстрира спокойствие на официалната пресконференция и обяви, че има яснота за състава, лекарският щаб е категоричен, че няма да се предприемат излишни рискове със здравето на левия бек.

Пропуските в отбрана обаче ще бъдат компенсирани от мощна подкрепа по трибуните. Към 20:00 часа на 12 август 2026 г. официално са продадени над 15 000 билета за срещата на Националния стадион „Васил Левски“, като се очаква бройката на феновете да надхвърли 20 000 души до началния съдийски сигнал в четвъртък от 21:00 часа.

Специално събитие за „армейските“ привърженици

За да загреят подобаващо за решителния сблъсък, организираните привърженици на ЦСКА подготвят специално предмачово събитие. Феновете ще се съберат часове преди двубоя около пространството на стадиона, за да организират традиционното шествие и да заредят играчите с шампионска енергия. Ръководството на клуба и фенските фракции призоваха всички присъстващи да носят червени атрибути и да превърнат София в истински „червен“ ад за израелския съперник. Отварянето на извънредни сектори на стадиона гарантира, че атмосферата ще бъде празнична и историческа за тазгодишната европейска кампания на тима.

Христо Янев: „Ако решим, че всичко е свършило, ще сгрешим“

Въпреки огромния аванс от три чисти гола, наставникът Христо Янев остава нащрек. Пред родните медии той подчерта: „Макаби Тел Авив е доста сериозен отбор и го показа в първия мач. Това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме това, което трябва да свършим на терена“. В лагера на противника също има интересни събития – техният нападател Саид Абу Фархи се очаква да изиграе последния си мач, преди да осъществи рекорден трансфер за 6 милиона долара в американския Колорадо Рапидс.

При евентуално и напълно очаквано отстраняване на израелците, по пътя към груповата фаза на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове