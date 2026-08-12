Анжело Мартино аут за сблъсъка с Макаби в Лига Европа

Основният ляв бранител на ЦСКА – Анжело Мартино, по всяка вероятност ще пропусне дългоочаквания реванш срещу израелския гранд Макаби Тел Авив в турнира Лига Европа.

Новината за травмата на аржентинския футболист предизвика сериозно безпокойство в щаба на „армейците“, въпреки комфортната преднина от 3:0 след първия двубой в Батуми. Мартино получи контузия още в 18-ата минута при убедителната победа над Септември София с 3:0 в Първа лига, което наложи принудителната му смяна с Андрей Йорданов. Макар че старши треньорът на „червените“ Христо Янев демонстрира спокойствие на официалната пресконференция и обяви, че има яснота за състава, лекарският щаб е категоричен, че няма да се предприемат излишни рискове със здравето на левия бек.

Пропуските в отбрана обаче ще бъдат компенсирани от мощна подкрепа по трибуните. Към 20:00 часа на 12 август 2026 г. официално са продадени над 15 000 билета за срещата на Националния стадион „Васил Левски“, като се очаква бройката на феновете да надхвърли 20 000 души до началния съдийски сигнал в четвъртък от 21:00 часа.

Специално събитие за „армейските“ привърженици

За да загреят подобаващо за решителния сблъсък, организираните привърженици на ЦСКА подготвят специално предмачово събитие. Феновете ще се съберат часове преди двубоя около пространството на стадиона, за да организират традиционното шествие и да заредят играчите с шампионска енергия. Ръководството на клуба и фенските фракции призоваха всички присъстващи да носят червени атрибути и да превърнат София в истински „червен“ ад за израелския съперник. Отварянето на извънредни сектори на стадиона гарантира, че атмосферата ще бъде празнична и историческа за тазгодишната европейска кампания на тима.

Христо Янев: „Ако решим, че всичко е свършило, ще сгрешим“

Въпреки огромния аванс от три чисти гола, наставникът Христо Янев остава нащрек. Пред родните медии той подчерта: „Макаби Тел Авив е доста сериозен отбор и го показа в първия мач. Това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме това, което трябва да свършим на терена“. В лагера на противника също има интересни събития – техният нападател Саид Абу Фархи се очаква да изиграе последния си мач, преди да осъществи рекорден трансфер за 6 милиона долара в американския Колорадо Рапидс.

При евентуално и напълно очаквано отстраняване на израелците, по пътя към груповата фаза на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит.