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Шотландия обръща гръб на Инфантино: Доверието към президента на ФИФА се срина

Шотландия обръща гръб на Инфантино: Доверието към президента на ФИФА се срина

17 Август, 2026 19:38 340 2

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Футболната асоциация на Шотландия се дистанцира от Джани Инфантино

Шотландия обръща гръб на Инфантино: Доверието към президента на ФИФА се срина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шотландската футболна асоциация официално обяви, че повече няма да подкрепя Джани Инфантино за президент на ФИФА. Изпълнителният директор на организацията, Иън Максуел, потвърди пред BBC Sport, че доверието към настоящия ръководител на световната футболна централа е безвъзвратно изгубено.

Причината за този драматичен обрат се крие в спорния план на Инфантино за създаване на нова компания, която да управлява търговските и билетните права на най-големите футболни турнири, включително и Световното първенство. Проектът предвиждаше 21% от собствеността да бъде продадена на частен инвестиционен фонд – ход, който предизвика буря от критики и съмнения относно прозрачността и бъдещето на футбола.

Не закъсня и реакцията на УЕФА и нейните членки, които категорично се противопоставиха на идеята. Европейските футболни сили дори заплашиха с бойкот на всички турнири под егидата на ФИФА, ако проектът бъде реализиран. Под този натиск, Инфантино бе принуден да се откаже от спорната инициатива, но щетите за имиджа му вече бяха нанесени.

С нарастващото недоволство и оттеглянето на подкрепата от ключови футболни асоциации като шотландската, позицията на Джани Инфантино изглежда все по-несигурна.


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  • 1 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    То пък едно доверие цареше към това леке! Просто сега се размириса!

    19:39 17.08.2026

  • 2 Шотландец

    4 0 Отговор
    След като Инфантино пристана на лузъра Тръмпи нищо добро не го очаква.

    19:40 17.08.2026

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