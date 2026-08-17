Еленко Божков: Едва ли за АЕЦ "Козлодуй" ще има проблем заради нивата на Дунав

През последните седмици сме свидетели на рекорден спад на нивото на река Дунав. Българската атомна централа охлажда реакторите си с вода от Дунав. Може ли да се стигне до спирането ѝ?

"Работната група е от изключително компетентни хора. Освен това започна да се задържа водното ниво в Дунава. Даже в Русе и Силистра имаме покачване с 1-2 см, нашите реки дават своя принос за покачването. В Оряхово и Видин се забавя доста спадът на водата. Не трябва да изпадаме в паника какво би могло да се случи с реакторите", коментира енергийният експерт Еленко Божков за Bulgaria ON AIR.

Той прогнозира, че най-вероятно няма да се стигне до спадане в мощността на реакторите на АЕЦ "Козлодуй", но ако има такова, едва след 2 седмици може да се говори за намаление на енергията. По думите на експерта проблем за България ще има, ако държава над нас започне да ограничава течението, но това не се случва без предупреждение и обсъждане.

"Нашият начин за снабдяване с вода на бреговите помпи е много по-добър от този в Румъния. Когато сме проектирали водовземането на Дунава за студения канал, направо е изключително добро водовземане", изтъкна Божков.

"Трябва да сме спокойни, защото имаме голям резерв от въглищни мощности. "Мариците" може да бъдат мобилизирани за производство на електрическа енергия. Трябва специално да се обърне внимание на това, когато се обсъжда бъдещето на въглищната енергия в България. ЕС трябва да бъде убеден, да водим енергична енергийна дипломация. Трябва да обучим хора на енергийна дипломация", заяви гостът.

Според него трябва да се създаде въглищен алианс, който да убеди европейската бюрокрация в бъдещето на въглищните централи.

Божков смята, че трябва да се работи сериозно с евросредства за развитие на газифициране на въглищата.

"Трябва да изградим сериозна пилотна инсталация в Маришикия басейн до 3-4 години."

Експертът очаква България да се оформи като регионален енергиен център, тъй като такова е разположението на страната ни и възможностите ни го позволяват. "Много важно е да се възстанови действието на "Марица Изток 1". Нейният договор изтече и тя не функционира. Трябва тази централа отново да произвежда базова енергия", категоричен е Божков. Той определи като странно, че проектът АЕЦ "Белене" не присъства в управленската програма на правителството.

Божков е категоричен, че България има нужда от втора атомна централа. "Освен разширението на 7-и и 8-и блок, ще имаме голяма необходимост от изграждане на още два блока - и това са блоковете в Белене. Едновременно с това не трябва да се забравят малките модулни реактори. Те като практическа реализация все още са на ниво, за което не можем да говорим за индустриално приложение", поясни енергийният експерт. Според него трябва до една година да се направи цифровизация за измерване на енергията за бита и дистанционно отчитане на електромерите.

Не се ли направи това, трудно може да говорим за либерализация на пазара на тока, убеден е Божков.

Събеседникът допълни, че трябва да се подобри работата на независимата енергийна борса.