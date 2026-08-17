Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Еленко Божков: Едва ли за АЕЦ "Козлодуй" ще има проблем заради нивата на Дунав

Еленко Божков: Едва ли за АЕЦ "Козлодуй" ще има проблем заради нивата на Дунав

17 Август, 2026 22:16 517 8

  • еленко божков-
  • аец козлодуй-
  • дунав-
  • река-
  • река дунав-
  • суша-
  • безводие

Трябва да сме спокойни, защото имаме голям резерв от въглищни мощности

Еленко Божков: Едва ли за АЕЦ "Козлодуй" ще има проблем заради нивата на Дунав - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните седмици сме свидетели на рекорден спад на нивото на река Дунав. Българската атомна централа охлажда реакторите си с вода от Дунав. Може ли да се стигне до спирането ѝ?

"Работната група е от изключително компетентни хора. Освен това започна да се задържа водното ниво в Дунава. Даже в Русе и Силистра имаме покачване с 1-2 см, нашите реки дават своя принос за покачването. В Оряхово и Видин се забавя доста спадът на водата. Не трябва да изпадаме в паника какво би могло да се случи с реакторите", коментира енергийният експерт Еленко Божков за Bulgaria ON AIR.

Той прогнозира, че най-вероятно няма да се стигне до спадане в мощността на реакторите на АЕЦ "Козлодуй", но ако има такова, едва след 2 седмици може да се говори за намаление на енергията. По думите на експерта проблем за България ще има, ако държава над нас започне да ограничава течението, но това не се случва без предупреждение и обсъждане.

"Нашият начин за снабдяване с вода на бреговите помпи е много по-добър от този в Румъния. Когато сме проектирали водовземането на Дунава за студения канал, направо е изключително добро водовземане", изтъкна Божков.

"Трябва да сме спокойни, защото имаме голям резерв от въглищни мощности. "Мариците" може да бъдат мобилизирани за производство на електрическа енергия. Трябва специално да се обърне внимание на това, когато се обсъжда бъдещето на въглищната енергия в България. ЕС трябва да бъде убеден, да водим енергична енергийна дипломация. Трябва да обучим хора на енергийна дипломация", заяви гостът.

Според него трябва да се създаде въглищен алианс, който да убеди европейската бюрокрация в бъдещето на въглищните централи.

Божков смята, че трябва да се работи сериозно с евросредства за развитие на газифициране на въглищата.

"Трябва да изградим сериозна пилотна инсталация в Маришикия басейн до 3-4 години."

Експертът очаква България да се оформи като регионален енергиен център, тъй като такова е разположението на страната ни и възможностите ни го позволяват. "Много важно е да се възстанови действието на "Марица Изток 1". Нейният договор изтече и тя не функционира. Трябва тази централа отново да произвежда базова енергия", категоричен е Божков. Той определи като странно, че проектът АЕЦ "Белене" не присъства в управленската програма на правителството.

Божков е категоричен, че България има нужда от втора атомна централа. "Освен разширението на 7-и и 8-и блок, ще имаме голяма необходимост от изграждане на още два блока - и това са блоковете в Белене. Едновременно с това не трябва да се забравят малките модулни реактори. Те като практическа реализация все още са на ниво, за което не можем да говорим за индустриално приложение", поясни енергийният експерт. Според него трябва до една година да се направи цифровизация за измерване на енергията за бита и дистанционно отчитане на електромерите.

Не се ли направи това, трудно може да говорим за либерализация на пазара на тока, убеден е Божков.

Събеседникът допълни, че трябва да се подобри работата на независимата енергийна борса.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Кретени!!!
    Те му изпоспряха реакторите, ама водата мислят.....

    22:19 17.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ДОКАРАЙ КРИВОУСТАТА КУНЕВИЦА И С НЕЯ ЩЕ СЕ ОХЛАЖДА АЕЦ!

    22:21 17.08.2026

  • 3 Козелко Господков

    3 0 Отговор
    Тоя на снимката е bacu замполитотдела 😄😄😄

    22:22 17.08.2026

  • 4 Кон Ман

    0 0 Отговор
    Къде е водата на Дунав ?
    Дали не я изнесоха в Турция да подсладят морската вода пред Бодрум Мърмарис ,Анталия Алания ЕскишехирСпор и ГалатаСарай ?🤔

    22:27 17.08.2026

  • 5 куневакучка

    2 0 Отговор
    аз съм проблема на тая централа със спрени изрядни реактори

    22:31 17.08.2026

  • 6 Харесвам

    0 0 Отговор
    Авсралопитеци!!!

    22:34 17.08.2026

  • 7 Да,ама-НЕ...!

    1 0 Отговор
    ,,...."Мариците" може да бъдат мобилизирани за производство на електрическа енергия..."
    В този момент можем само да разчитаме на ,,ТЕЦ-Марица-Изток-2"...!
    А другите от ,,Мариците"-бившите ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 са спрени ,не работят ,а квалифицираният персонал бе освободен,като оставиха няколко човека,които са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на една ТЕЦ...!

    22:36 17.08.2026

  • 8 ПРИПОМНЯНЕ

    0 2 Отговор
    Еленко, само като си помисля кои ни набутаха да строим АЕЦ в беленската ТИНЯ, като ни продадоха за целта и допотопните си реактори, не мога да се сдържа в "обичта" си към тях. Проф. Съльо Сачански, от Геофизичния институт на БАН, е Човекът който по „бай тошово време” спря безумието да се строи в сеизмична зона, льос и слаби земни пластове, атомна електроцентрала. По време на социализма АЕЦ Белене беше национален обект. Това значеше тлъсти заплати, ордени, медали и т.н. При партийните ръководители имаше и повишение в партийната ерархия, скъпи командировки, помпозни доклади, телевизионни репортажи, кьор-софри, въобще яко пълнене на гушите. Въпреки всичко това, Политбюро спря този национален обект. Проф. Сачански - лека му пръст, беше най-големият спец по сеизмика в България.

    22:46 17.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове