Важните новини във ФАКТИ на 17.08.2026 г.

Бойко Борисов: Дадоха „Евровизия“ на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новият областен координатор на партията за Варна. Не е ясно дали архитект Стоян Петков ще бъде и кандидат за кмет на партията на местните избори. Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на града, каза той.

Демерджиев за убийството в Банкя: Първоначалната цел на извършителите не е била да убият Владимир Янков

Разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя продължава активно, като събраните до момента данни сочат, че първоначалната цел на извършителите не е била той да бъде убит. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред bTV.

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Пристигнаха първите две антидрон системи, обещани от военния министър

Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната в петък, 14 август, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване.

Гълъб Донев се ангажира да защити държавния дял в Пловдивския панаир

Министърът на финансите Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Пловдивския панаир, съобщиха от ведомството.

КУБ: Административният съд спря предварителното изпълнение на 12 заповеди, отнасящи се до Forest Club

"Относно актуалния правен статут на Forest Club. Във връзка с публичното обсъждане на ситуацията около комплекс Forest Club считаме за важно да уточним актуалния му правен статут. Отнасяме се с уважение към позициите на представителите на държавните и общинските институции и разбираме, че към настоящия момент различни компетентни органи продължават да събират, проверяват и анализират значителен обем документи и обстоятелства по случая". Това се посочва в позиция на "КУБ Корпорация".

Тихомир Безлов: Садистичното убийство на Георги Кузев размърда блатото

Изключително садистичното убийство на Георги Кузев в Пловдив размърда блатото, но остават много въпроси. Това каза пред БНР Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията.

Защо офертите за наем на апартаменти в Бургас достигнаха рекордни стойности преди „Евровизия”

Цените на апартаментите под наем за „Евровизия” до голяма степен са абсолютно нереални. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации Борис Павлов. Според него има няколко причини, които водят до подобни рекордни стойности.

Счупиха стъклата на откритата преди дни метростанция „Ген. Владимир Вазов“

Само няколко дни след откриването на новия участък от третата линия на метрото в София една от станциите стана обект на вандализъм. Метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна със счупени стъкла на козирката при входа.

Милена Милотинова: Започва заравняването на терена около „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“

Подготовката на терена около „Арена Бургас“ за домакинството на "Евровизия 2027" вече е започнала. Тежка техника е струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова по време на пресконференция в Община Бургас, цитирана от бТВ.

Намериха метеорит край Монтана

Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг.

Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76%

Цените в българското земеделие отново тръгват нагоре, но зад общия ръст се крият сериозни разлики при отделните продукти. Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76% на годишна база, докато черешите поевтиняват с близо 31%, а цените на свинете падат с над 18%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Димитър Николов спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”: Ще ги изстискам като лимони

Определянето на домакинството не е финалната точка, тя е началото. Финалът ще бъде на 15 май догодина, а на 16 май аз искам да имам възможността с г-жа Милотинова да обявя, че България се справи изключително успешно, постигна рекорди, всички, които са ни посетили, са доволни, а провеждането е било на изключително професионално ниво. Дотогава обаче ни чака много работа, която започна от петък. Това каза на първа пресконференция кметът на Бургас Димитър Николов, след като градът беше избран за домакин на „Евровизия 2027”, цитиран от Нова ТВ. В четвъртък морският град грабна домакинството пред София, като изборът беше направен от български и международни експерти.

Млад мъж е с мозъчен кръвоизлив след сбиване в заведение в Свищов

25-годишен мъж пострада тежко след сбиване в Свищов, съобщиха от полицията.

36-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с електрическа тротинетка

36-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Несебър. Той е настанен в Реанимацията на УМБАЛ – Бургас с тежка черепно-мозъчна травма.

Част от Зеления ринг на София оживява още през септември

Първите видими промени по трасето на „Зелен ринг София“ започват през септември. В навечерието на Европейското първенство по волейбол част от бъдещата отсечка „Изток“ при бул. „Цариградско шосе“ ще бъде преобразена, за да осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до „Арена 8888 София“.

Роднини на починал пациент заплашваха медици и потрошиха линейка в Павликени

Роднини на починал мъж агресираха в Спешното отделение на Павликени, съобщиха от полицията.

Полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево

Жена е била нападната два пъти от собственото си куче в Раднево, като при второто нападение полицейски служители са използвали тейзър и служебно оръжие, за да умъртвят животното, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

12 души са пострадали при катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас

12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас – Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе.