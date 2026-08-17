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Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 на легендарната „Имола“ – датата вече е ясна

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 на легендарната „Имола“ – датата вече е ясна

17 Август, 2026 19:30 461 2

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Българската надежда във Формула 2 се готви за исторически дебют с автомобил от най-престижния шампионат

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 на легендарната „Имола“ – датата вече е ясна - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на пистата Никола Цолов е на прага на ново предизвикателство – на 27 август младият пилот ще седне зад волана на болид от Формула 1 на прочутата италианска писта „Имола“. Макар официално потвърждение от отбора на Рейсинг Булс все още да липсва, информацията вече обиколи водещи спортни медии в Италия и Франция, които се позовават на източници от тима.

Цолов ще управлява болида VCARB02, използван от Рейсинг Булс през сезон 2025. Основната му задача ще бъде да измине минимум 300 километра, което е задължително условие за получаване на така желания суперлиценз за Формула 1. Ако всичко върви по план, българинът може да се появи още този сезон в някоя от първите петъчни тренировки – мечта за всеки млад пилот.

В същия ден на „Имола“ ще се проведе и последният за годината филмов ден на Рейсинг Булс. Заедно с Никола, титулярните пилоти Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще въртят обиколки с актуалния болид VCARB03, като двамата ще имат право да изминат общо 200 километра. Това ще бъде ценна възможност за всички да натрупат опит и да съберат ценни данни за отбора.

Тази година Формула 1 въведе важна промяна – вече тестовете за млади пилоти могат да се провеждат и с автомобили от 2025 година, а не само с по-стари машини. Причината е предстоящата революция в техническия правилник през 2026 г., която ще промени из основи болидите в шампионата. Така Цолов ще има възможност да трупа опит с последното поколение „граунд ефект“ автомобили.

Главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер вече потвърди, че Никола Цолов, който в момента оглавява класирането във Формула 2, ще получи шанс да се докосне до болид от най-висок клас чрез програмата за развитие на млади пилоти (ТРС). Това е поредната стъпка към сбъдването на голямата мечта – българин да се състезава във Формула 1.


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  • 1 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Абе не знам Цолето дали ще тества болида, но със сигурност собствениците на болида ще тестват нашето момче! Нека наричаме нещата с техните имена!

    19:36 17.08.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Вече нема Крисия,Колето остана само с Тротинетката!🌈🛴🥳🤣🖕

    19:46 17.08.2026

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