Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 на легендарната „Имола“ – датата вече е ясна

Българският ас на пистата Никола Цолов е на прага на ново предизвикателство – на 27 август младият пилот ще седне зад волана на болид от Формула 1 на прочутата италианска писта „Имола“. Макар официално потвърждение от отбора на Рейсинг Булс все още да липсва, информацията вече обиколи водещи спортни медии в Италия и Франция, които се позовават на източници от тима.

Цолов ще управлява болида VCARB02, използван от Рейсинг Булс през сезон 2025. Основната му задача ще бъде да измине минимум 300 километра, което е задължително условие за получаване на така желания суперлиценз за Формула 1. Ако всичко върви по план, българинът може да се появи още този сезон в някоя от първите петъчни тренировки – мечта за всеки млад пилот.

В същия ден на „Имола“ ще се проведе и последният за годината филмов ден на Рейсинг Булс. Заедно с Никола, титулярните пилоти Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще въртят обиколки с актуалния болид VCARB03, като двамата ще имат право да изминат общо 200 километра. Това ще бъде ценна възможност за всички да натрупат опит и да съберат ценни данни за отбора.

Тази година Формула 1 въведе важна промяна – вече тестовете за млади пилоти могат да се провеждат и с автомобили от 2025 година, а не само с по-стари машини. Причината е предстоящата революция в техническия правилник през 2026 г., която ще промени из основи болидите в шампионата. Така Цолов ще има възможност да трупа опит с последното поколение „граунд ефект“ автомобили.

Главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер вече потвърди, че Никола Цолов, който в момента оглавява класирането във Формула 2, ще получи шанс да се докосне до болид от най-висок клас чрез програмата за развитие на млади пилоти (ТРС). Това е поредната стъпка към сбъдването на голямата мечта – българин да се състезава във Формула 1.

🚨 Nikola Tsolov will get his FIRST Formula 1 test at the end of this month! 🇧🇬



🏎️ Tsolov will drive the VCARB 02 at Imola, while Liam Lawson and Arvid Lindblad will run the VCARB 03 as part of Racing Bulls’ final filming day of the year.



(via. @JacopoRava04) #F1 pic.twitter.com/md8OlwPSSS — Everything Formula (@evrythngformu1a) August 13, 2026