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Най-добрата бойна ракета в света! САЩ спешно увеличават производството на "Томахоук" с договор за 22,9 млрд. долара
  Тема: Иранската криза

Най-добрата бойна ракета в света! САЩ спешно увеличават производството на "Томахоук" с договор за 22,9 млрд. долара

17 Август, 2026 22:26 737 22

  • ракети-
  • томахоук-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет-
  • иран

Съединените щати доставиха големи количества оръжия на съюзниците си, като същевременно използваха боеприпаси и в конфликта с Иран, което породи опасения относно запасите от системи за противовъздушна отбрана и високопрецизни оръжия

Най-добрата бойна ракета в света! САЩ спешно увеличават производството на "Томахоук" с договор за 22,9 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Военноморските сили на САЩ са възложили на подразделението на RTX Raytheon договор на стойност 22,9 млрд. долара за увеличаване на производството на ракети "Томахоук", съобщава "Ройтерс".

Съединените щати доставиха големи количества оръжия на съюзниците си, като същевременно използваха боеприпаси и в конфликта с Иран, което породи опасения относно запасите от системи за противовъздушна отбрана и високопрецизни оръжия.

"Като работи в тясно сътрудничество с индустрията за разширяване на производствения капацитет на отбранителната ни промишленост за боеприпаси, министерството използва всички налични средства, за да отговори на нуждите на текущите операции", заяви изпълняващият длъжността министър на военноморските сили Хун Као.

Той обаче не даде подробности с колко ще бъде увеличено производството на "Томахоук" нито за какъв срок е сключен договорът.

Корабите и подводниците на американските ВМС са изстреляли над 850 ракети "Томахоук" през първите четири седмици на операция "Епична ярост", съобщи преди дни "Вашингтон пост".

Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) обаче предупреждава, че попълването на инвентара след тази кампания ще отнеме време и създава краткосрочен риск за Съединените щати.

"Томахоук" са ракети с голям обсег, които се използват широко в бойните действия на САЩ от първата война в Персийския залив. Те остават ключов боеприпас за потенциални бъдещи войни, включително в Западния Пасифик.

Освен това "Томахоук"са скъпи - възлизат на 3,6 милиона долара на изстрел според последните бюджетни документи на ВМС.

850 ракети биха представлявали около половината от наличните пускови установки в региона - ако се приеме, че две ракетни подводници с множество контейнери с управляеми ракети са разположени заедно с разрушителите с клетки за вертикално изстрелване (VLS).

Тъй като клетките VLS са заредени и с други видове ракети - например такива за противовъздушна отбрана - това количество би могло да представлява по-голямата част от "Томахоук", които са в готовност.

Тези пускови установки не могат да бъдат презареждани в морето. Корабите ще трябва да се върнат в пристанището с необходимата инфраструктура, след като изчерпят ракетите си.

Военноморските сили ще получат 110 ракети "Томахоук" през фискалната 2026 г. Съществуващите запаси се оценяват на около 3000.

Въпреки че има достатъчно боеприпаси за водене на тази война, голямото изразходване на "Томахоук" и други ракети в операция "Епична ярост" създава рискове за Съединените щати в други зони на военните действия, особено в Западния Пасифик.

Пентагонът е поръчал нови 350 ракети "Томахоук"

Нови доставки за армията на САЩ

CSIS представя и справка с броя ракети "Томахоук", използвани от САЩ по време на техните различни военни операции:

Епична ярост (2026) - 850

Иракска свобода (2003) - 802

Пустинна лисица (1998) - 325

Пустинна буря (1991) - 288

Благородна наковалня (1999) - 218

Одисея Зора / Либия (2011) - 199

Ще бъдат доставени през фискалната 2026 година: +190

Посейдон Стрелец (2024-⁠25) - 135

Трайна свобода (2001) - 90

Безкраен обхват (1998) - 79


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има нещо верно

    21 5 Отговор
    Не най-добрата, но ....най-скъпата !!

    22:29 17.08.2026

  • 2 Пич

    21 4 Отговор
    Хахаха.......
    Те самите, в САЩ, какво казаха за тази ракета?!
    "Бутикова безсмислица".....

    Коментиран от #15

    22:29 17.08.2026

  • 3 печалбата

    8 3 Отговор
    пак отива в сраел

    22:29 17.08.2026

  • 4 китайски балон

    10 3 Отговор
    Днес да не е ден на хумора😂

    22:30 17.08.2026

  • 5 00014

    10 3 Отговор
    От "миротворците" какво друго може да се чака

    22:31 17.08.2026

  • 6 коя е най добра

    13 5 Отговор
    Максималната далекобойност на Томагавк достига до 2500 км с боен заряд до 450 кг, докато Калибр има далекобойност до 2600 км и боен заряд до 500 кг в зависимост от модификацията.

    Коментиран от #18

    22:31 17.08.2026

  • 7 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    11 4 Отговор
    Цялата редакция, зедно с Ройтърс са слънчасали.
    Но, докато на Ройтерс им е платено да пишат подобни статии с цел реклама на Рейтион и Томахоук, то фашизоидите от "Факти" имат някакви говежди надежди с такива ракети да се удря по Русия.

    Даже, миналата година имаха серия от "статии" как САЩ щели да предоставят Томахоук на Зеленски, тук имаше по 300-500 платени коментара как това било края на Русия, как САЩ щели да дадат Томахоука с ядрени бойни глави и как Зеленски побеждавал отново Русия.

    22:36 17.08.2026

  • 8 Демократ

    6 4 Отговор
    Вечна слава за Еврейските герои Смърт за Палестинския окупатор

    22:37 17.08.2026

  • 9 Дудов

    11 3 Отговор
    Корабите и подводниците на американските ВМС са изстреляли над 850 ракети "Томахоук" през първите четири седмици на операция "Епична ярост", и затова американските операции трябва да се преименоват на " ЕПИЧЕН СРАМ" , " ЕПИЧНО ОДPИCKBAНЕ" или нещо друго но подобаващо на реалността име

    22:38 17.08.2026

  • 10 да питам

    3 3 Отговор
    Милиарди за раквти ?! Вие сте луди ..

    Коментиран от #16

    22:39 17.08.2026

  • 11 С Р А В Н Я В А Й и после говори

    11 4 Отговор
    ХарактеристикаBGM-109 Tomahawk (САЩ)
    Макс. далекобойност1200 – 1600 км (конвенционална) До 2500 км (ядрена)
    Тегло на бойния заряд 340 – 450 кг (или ядрена глава W80
    Скорост на полета Около 880 км/ч (дозвукова)

    3М-14 Калибр (Русия)
    Макс. далекобойност 1500 – 2000 км (конвенционална) До 2600 км (ядрена)
    Тегло на бойния заряд 400 – 500 кг (или ядрена глава)
    Скорост на полета Около 980 км/ч (дозвукова, с финално ускорение над 3000 км/ч

    Коментиран от #22

    22:40 17.08.2026

  • 12 Овчар

    5 3 Отговор
    Голямата нация взе един шамар от Иран..Само като видя кой е автора и изчезвам с 200

    22:40 17.08.2026

  • 13 И кой пък каза,че...

    10 3 Отговор
    ...,,Томахоук" била...,най-добрата бойна ракета в света..."...?!?!
    То и ,,Абрамс",беше ...,,най-добрият танк в света",ама видяхме го колко е безпомощен в реалните бойни действия в Украйна ...!

    22:41 17.08.2026

  • 14 ИСТИНАТА!

    5 3 Отговор
    Феодалните примитиви не могат да се мерят с Пентагона!

    22:42 17.08.2026

  • 15 Пичи

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И що си мислиш , че теб това не те засяга ?

    Коментиран от #20

    22:42 17.08.2026

  • 16 Милиарди за ракети

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    В същото време официалните данни са, че 28 милиона човека в САЩ нямат медицинско осигуряване. Най-вероятно реалната бройка е двойно по-голяма.

    22:43 17.08.2026

  • 17 Ами

    1 3 Отговор
    И в Иран явно са прочели заглавието.
    Има два случая на умрели от смях :)

    22:44 17.08.2026

  • 18 Ех, че сте умни

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "коя е най добра":

    Сравнявате крилата ракета с балистична. Вседно да сравниш подводница с кораб и си правиш изводи инищо, че дветеимат съвсем различно предназначение и функции.

    Коментиран от #21

    22:46 17.08.2026

  • 19 Някой

    3 3 Отговор
    Кой каза, че е най-добрата ракета? Мисля, че и руснаците, и иранците имат по-добри ракети от томахавката. Е, американците ги нямат, тъй че може у да е най-добрата, но само в САЩ

    22:47 17.08.2026

  • 20 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пичи":

    Съжалявам че не схващаш, но аз не коментирам!
    Изкагам достиверна информация от САЩ!!!

    22:50 17.08.2026

  • 21 Аз не съм автора на коментара,

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ех, че сте умни":

    но мога да ти кажа, че точно сега видях в американската преса, че сравняват Томахоук с Калибър.
    Незнам защо, но в последно време качеството на русофобните коментатори спадна значително, много от вас са пълни примитиви, които изобщо не владеят английски език и нямате адекватен интелект за нормален дебат.
    Ето ти една статия в американското издание Newsweek, която сравнява двете ракети и дава предимство на руската (търси си я по заглавие с Гугъл):
    Russia’s Kalibr Missile vs. US Tomahawk: Which Comes Out on Top?

    Published
    May 02, 2025 at 12:09 PM EDT

    22:57 17.08.2026

  • 22 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "С Р А В Н Я В А Й и после говори":

    Скоростта на Орешник е 13000 км/ч.

    23:02 17.08.2026