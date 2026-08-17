Най-добрата бойна ракета в света! САЩ спешно увеличават производството на "Томахоук" с договор за 22,9 млрд. долара

Военноморските сили на САЩ са възложили на подразделението на RTX Raytheon договор на стойност 22,9 млрд. долара за увеличаване на производството на ракети "Томахоук", съобщава "Ройтерс".

Съединените щати доставиха големи количества оръжия на съюзниците си, като същевременно използваха боеприпаси и в конфликта с Иран, което породи опасения относно запасите от системи за противовъздушна отбрана и високопрецизни оръжия.

"Като работи в тясно сътрудничество с индустрията за разширяване на производствения капацитет на отбранителната ни промишленост за боеприпаси, министерството използва всички налични средства, за да отговори на нуждите на текущите операции", заяви изпълняващият длъжността министър на военноморските сили Хун Као.

Той обаче не даде подробности с колко ще бъде увеличено производството на "Томахоук" нито за какъв срок е сключен договорът.

Корабите и подводниците на американските ВМС са изстреляли над 850 ракети "Томахоук" през първите четири седмици на операция "Епична ярост", съобщи преди дни "Вашингтон пост".

Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) обаче предупреждава, че попълването на инвентара след тази кампания ще отнеме време и създава краткосрочен риск за Съединените щати.

"Томахоук" са ракети с голям обсег, които се използват широко в бойните действия на САЩ от първата война в Персийския залив. Те остават ключов боеприпас за потенциални бъдещи войни, включително в Западния Пасифик.

Освен това "Томахоук"са скъпи - възлизат на 3,6 милиона долара на изстрел според последните бюджетни документи на ВМС.

850 ракети биха представлявали около половината от наличните пускови установки в региона - ако се приеме, че две ракетни подводници с множество контейнери с управляеми ракети са разположени заедно с разрушителите с клетки за вертикално изстрелване (VLS).

Тъй като клетките VLS са заредени и с други видове ракети - например такива за противовъздушна отбрана - това количество би могло да представлява по-голямата част от "Томахоук", които са в готовност.

Тези пускови установки не могат да бъдат презареждани в морето. Корабите ще трябва да се върнат в пристанището с необходимата инфраструктура, след като изчерпят ракетите си.

Военноморските сили ще получат 110 ракети "Томахоук" през фискалната 2026 г. Съществуващите запаси се оценяват на около 3000.

Въпреки че има достатъчно боеприпаси за водене на тази война, голямото изразходване на "Томахоук" и други ракети в операция "Епична ярост" създава рискове за Съединените щати в други зони на военните действия, особено в Западния Пасифик.

Пентагонът е поръчал нови 350 ракети "Томахоук"

Нови доставки за армията на САЩ

CSIS представя и справка с броя ракети "Томахоук", използвани от САЩ по време на техните различни военни операции:

Епична ярост (2026) - 850

Иракска свобода (2003) - 802

Пустинна лисица (1998) - 325

Пустинна буря (1991) - 288

Благородна наковалня (1999) - 218

Одисея Зора / Либия (2011) - 199

Ще бъдат доставени през фискалната 2026 година: +190

Посейдон Стрелец (2024-⁠25) - 135

Трайна свобода (2001) - 90

Безкраен обхват (1998) - 79