Най-добрата бойна ракета в света! САЩ спешно увеличават производството на "Томахоук" с договор за 22,9 млрд. долара

Военноморските сили на САЩ са възложили на подразделението на RTX Raytheon договор на стойност 22,9 млрд. долара за увеличаване на производството на ракети "Томахоук", съобщава "Ройтерс".
Съединените щати доставиха големи количества оръжия на съюзниците си, като същевременно използваха боеприпаси и в конфликта с Иран, което породи опасения относно запасите от системи за противовъздушна отбрана и високопрецизни оръжия.
"Като работи в тясно сътрудничество с индустрията за разширяване на производствения капацитет на отбранителната ни промишленост за боеприпаси, министерството използва всички налични средства, за да отговори на нуждите на текущите операции", заяви изпълняващият длъжността министър на военноморските сили Хун Као.
Той обаче не даде подробности с колко ще бъде увеличено производството на "Томахоук" нито за какъв срок е сключен договорът.
Корабите и подводниците на американските ВМС са изстреляли над 850 ракети "Томахоук" през първите четири седмици на операция "Епична ярост", съобщи преди дни "Вашингтон пост".
Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) обаче предупреждава, че попълването на инвентара след тази кампания ще отнеме време и създава краткосрочен риск за Съединените щати.
"Томахоук" са ракети с голям обсег, които се използват широко в бойните действия на САЩ от първата война в Персийския залив. Те остават ключов боеприпас за потенциални бъдещи войни, включително в Западния Пасифик.
Освен това "Томахоук"са скъпи - възлизат на 3,6 милиона долара на изстрел според последните бюджетни документи на ВМС.
850 ракети биха представлявали около половината от наличните пускови установки в региона - ако се приеме, че две ракетни подводници с множество контейнери с управляеми ракети са разположени заедно с разрушителите с клетки за вертикално изстрелване (VLS).
Тъй като клетките VLS са заредени и с други видове ракети - например такива за противовъздушна отбрана - това количество би могло да представлява по-голямата част от "Томахоук", които са в готовност.
Тези пускови установки не могат да бъдат презареждани в морето. Корабите ще трябва да се върнат в пристанището с необходимата инфраструктура, след като изчерпят ракетите си.
Военноморските сили ще получат 110 ракети "Томахоук" през фискалната 2026 г. Съществуващите запаси се оценяват на около 3000.
Въпреки че има достатъчно боеприпаси за водене на тази война, голямото изразходване на "Томахоук" и други ракети в операция "Епична ярост" създава рискове за Съединените щати в други зони на военните действия, особено в Западния Пасифик.
Пентагонът е поръчал нови 350 ракети "Томахоук"
Нови доставки за армията на САЩ
CSIS представя и справка с броя ракети "Томахоук", използвани от САЩ по време на техните различни военни операции:
Епична ярост (2026) - 850
Иракска свобода (2003) - 802
Пустинна лисица (1998) - 325
Пустинна буря (1991) - 288
Благородна наковалня (1999) - 218
Одисея Зора / Либия (2011) - 199
Ще бъдат доставени през фискалната 2026 година: +190
Посейдон Стрелец (2024-25) - 135
Трайна свобода (2001) - 90
Безкраен обхват (1998) - 79
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има нещо верно
22:29 17.08.2026
2 Пич
Те самите, в САЩ, какво казаха за тази ракета?!
"Бутикова безсмислица".....
Коментиран от #15
22:29 17.08.2026
3 печалбата
22:29 17.08.2026
4 китайски балон
22:30 17.08.2026
5 00014
22:31 17.08.2026
6 коя е най добра
Коментиран от #18
22:31 17.08.2026
7 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Но, докато на Ройтерс им е платено да пишат подобни статии с цел реклама на Рейтион и Томахоук, то фашизоидите от "Факти" имат някакви говежди надежди с такива ракети да се удря по Русия.
Даже, миналата година имаха серия от "статии" как САЩ щели да предоставят Томахоук на Зеленски, тук имаше по 300-500 платени коментара как това било края на Русия, как САЩ щели да дадат Томахоука с ядрени бойни глави и как Зеленски побеждавал отново Русия.
22:36 17.08.2026
8 Демократ
22:37 17.08.2026
9 Дудов
22:38 17.08.2026
10 да питам
Коментиран от #16
22:39 17.08.2026
11 С Р А В Н Я В А Й и после говори
Макс. далекобойност1200 – 1600 км (конвенционална) До 2500 км (ядрена)
Тегло на бойния заряд 340 – 450 кг (или ядрена глава W80
Скорост на полета Около 880 км/ч (дозвукова)
3М-14 Калибр (Русия)
Макс. далекобойност 1500 – 2000 км (конвенционална) До 2600 км (ядрена)
Тегло на бойния заряд 400 – 500 кг (или ядрена глава)
Скорост на полета Около 980 км/ч (дозвукова, с финално ускорение над 3000 км/ч
Коментиран от #22
22:40 17.08.2026
12 Овчар
22:40 17.08.2026
13 И кой пък каза,че...
То и ,,Абрамс",беше ...,,най-добрият танк в света",ама видяхме го колко е безпомощен в реалните бойни действия в Украйна ...!
22:41 17.08.2026
14 ИСТИНАТА!
22:42 17.08.2026
15 Пичи
До коментар #2 от "Пич":И що си мислиш , че теб това не те засяга ?
Коментиран от #20
22:42 17.08.2026
16 Милиарди за ракети
До коментар #10 от "да питам":В същото време официалните данни са, че 28 милиона човека в САЩ нямат медицинско осигуряване. Най-вероятно реалната бройка е двойно по-голяма.
22:43 17.08.2026
17 Ами
Има два случая на умрели от смях :)
22:44 17.08.2026
18 Ех, че сте умни
До коментар #6 от "коя е най добра":Сравнявате крилата ракета с балистична. Вседно да сравниш подводница с кораб и си правиш изводи инищо, че дветеимат съвсем различно предназначение и функции.
Коментиран от #21
22:46 17.08.2026
19 Някой
22:47 17.08.2026
20 Пич
До коментар #15 от "Пичи":Съжалявам че не схващаш, но аз не коментирам!
Изкагам достиверна информация от САЩ!!!
22:50 17.08.2026
21 Аз не съм автора на коментара,
До коментар #18 от "Ех, че сте умни":но мога да ти кажа, че точно сега видях в американската преса, че сравняват Томахоук с Калибър.
Незнам защо, но в последно време качеството на русофобните коментатори спадна значително, много от вас са пълни примитиви, които изобщо не владеят английски език и нямате адекватен интелект за нормален дебат.
Ето ти една статия в американското издание Newsweek, която сравнява двете ракети и дава предимство на руската (търси си я по заглавие с Гугъл):
Russia’s Kalibr Missile vs. US Tomahawk: Which Comes Out on Top?
Published
May 02, 2025 at 12:09 PM EDT
22:57 17.08.2026
22 Шопо
До коментар #11 от "С Р А В Н Я В А Й и после говори":Скоростта на Орешник е 13000 км/ч.
23:02 17.08.2026