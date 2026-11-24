Маркус Гиздол има ключова дилема преди домакинството на ЦСКА срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите. Германският треньор трябва да избере между Давид Пастор и Тамиму Уору за позицията на десния краен защитник.

Двубоят е на 26 ноември от 22:00 часа на обновения стадион „Българска армия“ и ще бъде първият европейски мач на ЦСКА на съоръжението. Според „Топспорт“ шансовете на Пастор и Уору да започнат като титуляри са равни.

Пастор загуби сигурното си място

Пастор започна сезона като основен избор на десния бек, но последните решения на Гиздол показват, че позицията му вече не е гарантирана. Бразилецът беше оставен извън титулярния състав за дербито с Левски, а при равенството 3:3 с Ботев Пловдив беше сменен още на почивката. Според „Топспорт“ причината е грешка при втория гол на домакините, когато Пастор е изпуснал Самуил Цонов.

Бари Котър получи шанс в няколко мача, но не може да помогне на ЦСКА в Европа. Ирландецът не е картотекиран за основната фаза на турнира, тъй като е привлечен след изтичането на срока за регистрация в УЕФА. Това оставя Гиздол само с Пастор и Уору за десния фланг срещу Трабзонспор.

Уору се върна в сметките

Бенинският национал получи игрово време в последните два мача на ЦСКА. Той влезе като резерва срещу Панатинайкос и Левски, след като преди това не беше записал участие в 20 поредни срещи на клуба. Междувременно Уору изигра пълни 180 минути за Бенин при победите с 4:1 и 1:0 над Централноафриканската република.

„Исках да видя Тамиму Уору в игра, затова смених Пастор“, заяви Гиздол след мача с Панатинайкос.

Треньорът вече определи предстоящия съперник като „много силен отбор“, който се намира в добра форма и разполага с футболисти от високо ниво. ЦСКА влиза в двубоя след равенството 3:3 с Ботев Пловдив.

Окончателният избор за десния бек се очаква да стане ясен около официалната пресконференция на ЦСКА на 25 ноември от 12:00 часа. Тренировката на отбора е насрочена за 15:00 часа на клубната база в Панчарево.

Източници: topsport.bg, gazzetta.bg