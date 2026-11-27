Ръководители на три клуба от Висшата лига настояват собствениците на Манчестър Сити да бъдат принудени да се разделят с клуба като част от наказанието за установените финансови нарушения. Позициите са изразени анонимно пред BBC Sport на фона на очакваното развитие по най-мащабното дисциплинарно дело в историята на английския елит.

Според един от ръководителите всяка санкция ще бъде без значение, ако Abu Dhabi United Group и шейх Мансур бин Зайед ал Нахаян запазят контрола си върху клуба. Друг е заявил, че нарушенията са нанесли сериозни щети върху доверието във Висшата лига и върху усещането за честност на състезанието.

„Всяко наказание ще бъде без значение, освен ако собствениците не бъдат принудени да продадат клуба“, е заявил един от анонимните ръководители пред BBC Sport.

На 29 септември независима комисия призна Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила, както и по три от четирите обвинения за отказ от съдействие на разследването. Пред британски депутати председателят на Независимия футболен регулатор Дейвид Коган определи резултата като 114 потвърдени обвинения от общо 115.

Случаят обхваща периода от сезон 2009/10 до сезон 2017/18. Комисията е установила фиктивни договори с търговски партньори, неточно представяне на счетоводни данни и прикриване на действителното финансово състояние на клуба. Според публикуваните констатации чрез тези договорености приходите са били изкуствено завишени, а разходите са били намалени с над 900 милиона паунда.

В решението се посочва още, че ако договореностите са били отчетени коректно, Манчестър Сити е щял да наруши в значителна степен както ограниченията на Висшата лига, така и правилата на УЕФА за финансовия феърплей.

Манчестър Сити подаде жалба на 1 октомври. Клубът заяви, че решението съдържа „съществени грешки по отношение на закона, принципите и фактите“ и че не може да бъде прието в настоящия му вид. Производството по жалбата се води поверително, а резултатът не е публикуван.

Санкцията също предстои да бъде определена. Правилата позволяват налагане на глоба, отнемане на точки и други спортни наказания. Отделно от това Независимият футболен регулатор може да извърши оценка на собствениците, директорите и висшите ръководители на клуба, ако решението бъде потвърдено.

„Няма да пренебрегнем законовите си задължения заради размера на клуба или значението на случая“, заяви Коган пред парламентарна комисия. Той добави, че регулаторът има готовност да предприеме необходимите действия, ако бъдат изпълнени законовите условия.

Възможността за принудителна продажба не е автоматична последица от решението на независимата комисия. Тя би могла да бъде разгледана отделно от регулатора след оценка на пригодността на собствениците и след приключване на обжалването. До тогава Манчестър Сити остава под действието на настоящата собственост, а окончателният размер на наказанието не е известен.