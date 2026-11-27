Лийдс Юнайтед ще трябва да реши през януарския трансферен прозорец как да постъпи с българския национал Илия Груев. Полузащитникът влиза в последните шест месеца от договора си на „Еланд Роуд“, а според публикация на 90MAAT клубът едва ли ще му предложи нов контракт.

Груев е обвързан с Лийдс до лятото на 2027 г. Това означава, че от януари той ще може да преговаря за предварителен договор с чуждестранен клуб и да напусне като свободен агент след края на сезона. Така позицията на английския клуб в евентуални преговори ще бъде по-слаба.

Българинът пристигна в Лийдс от Вердер Бремен през август 2023 г. с четиригодишен договор. Трансферът беше оценяван на около 5,1 милиона паунда. Груев постепенно се утвърди в състава и изигра важна роля при спечелването на промоцията за Висшата лига през 2025 г.

През сезон 2025/26 той записа 23 мача в първенството, но през април получи контузия на менискуса. Груев се завърна към тренировъчен и игрови ритъм през септември.

През настоящата кампания обаче конкуренцията в халфовата линия е сериозна. В състава са капитанът Итън Ампаду, Ао Танака, Шон Лонгстаф и Антон Щах, а Груев има едно участие във Висшата лига и ограничено игрово време. Това е съществена промяна спрямо миналия сезон, когато той беше използван редовно преди контузията.

Според 90MAAT Лийдс може да приеме оферта от порядъка на 1-2 милиона паунда, ако подходящ клуб прояви интерес през януари. Така англичаните биха възстановили част от инвестицията си, вместо да загубят футболиста без трансферна сума няколко месеца по-късно.

Същевременно няма гаранция, че ще бъде отправена конкретна оферта. Sports Mole, позовавайки се на TeamTalk, съобщи, че разговорите за дългосрочното бъдеще на Груев са замразени, докато клубът преценява формата и перспективите му. Медията посочи и че Лийдс и футболистът не са в конфликт по ситуацията.

За Груев евентуално напускане през януари би означавало възможност да получи редовна игрова практика още през втората половина на сезона. За Лийдс изборът е между ограничена трансферна сума сега и риска да изчака до лятото, когато българският национал ще може да премине в друг клуб без компенсация.