Ръководствата на засегнати столични университети заплашиха със съдебни дела заради продължаващата липса на парно и топла вода в студентските общежития. В декларация те заявяват, че при липса на незабавни и ефективни действия ще потърсят обезщетения за доказани вреди и допълнителни разходи.

Университетите настояват Столичната община и „Топлофикация София“ да представят конкретен план за възстановяване на услугите с ясни срокове, етапи и персонално определени отговорни лица. Според ректорските ръководства обявяването на кризисен щаб само по себе си не решава проблема.

„Създаването на кризисен щаб не е решение. Решението е възстановено топлоподаване, осигурена топла вода и гарантирана безопасност“, заявяват ректорските ръководства.

От университетите предупреждават, че използването на електрически печки и други отоплителни уреди не може да замени централното отопление. По думите им електрическите инсталации на общежитията не са проектирани за подобно допълнително натоварване, което създава риск от претоварване, къси съединения и пожари.

Студентите плащат повече за ток

В декларацията се посочва още, че електроенергията в студентските общежития се заплаща по цени за промишлени потребители, а не по тарифите за битови клиенти. Така студентите и техните семейства поемат допълнителни разходи, докато използват духалки, нагреватели, електрически кани и други уреди за отопление и затопляне на вода.

Университетите настояват за спешна проверка на електрическите инсталации и за изработване на механизъм за компенсации за увеличените сметки за електроенергия. Те искат и план за трайно отстраняване на техническите проблеми по топлопреносната мрежа в района на „Студентски град“.

Проблемът продължава след създаването на кризисен щаб

Кризисният щаб беше създаден след среща на 26 ноември между Столичната община, „Топлофикация София“ и висшите училища. Кметът Васил Терзиев не посочи конкретен срок за пълното възстановяване на топлоподаването. По негови данни броят на авариите е достигнал 500 при 118 за същия период на миналата година.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров съобщи, че за седмица и половина са отстранени над 50 аварии, а спреният брой участъци е намален до около 55. На терен работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка техника. Петров определи подмяната на мрежата като трайното решение на проблема.

Темата се изостря, след като на 6 ноември Министерството на образованието и науката съобщи, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в София. На 24 ноември ведомството посочи, че в част от общежитията водата отново липсва с дни, а в други подаването периодично спира и се възстановява. МОН създаде кризисна работна група и поиска конкретни срокове от Столичната община и „Топлофикация София“.

Ректорските ръководства заявяват готовност да предоставят информация за техническото състояние на общежитията, но настояват отговорността за топлопреносната мрежа да остане при компетентните институции. Те очакват ежедневен контрол върху ремонтите и редовна информация към университетите и студентските представители.

Източници: bntnews.bg