Бившият голмайстор на Левски Емил Ангелов заяви, че Божията воля е предпазила сина му от нападенията над привърженици на българския клуб в Марсилия.

Синът на Ангелов е футболист на втория отбор на Левски, който на 26 ноември игра контрола срещу юношите до 19 години на Олимпик Марсилия. Срещата се проведе в Мартиг и завърши с победа на домакините с 3:0.

По-късно същия ден представителният отбор на Левски загуби с 0:1 от Олимпик на „Стад Велодром“ в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственият гол отбеляза Амин Гуири от дузпа в 28-ата минута.

Преди началото и по време на срещата на „Велодром“ фенове на Марсилия нападнаха привърженици на Левски в сектора за гости. Имаше хвърлени бутилки и пиротехнически изделия, а част от българските фенове потърсиха медицинска помощ.

„Вчерашният мач между Марсилия и Левски София остави не само разочарование, а и огромна болка и страх в сърцето ми като родител“, написа Ангелов във „Фейсбук“, цитиран от „Телеграф“.

Той посочи, че синът му е част от семейството на Левски и е състезател на втория отбор.

„За малко не се озова на стадиона, в сектора, където се случиха тези ужасни сцени. Благодарение на Божията воля не се сблъска с вандалите.“

Ангелов допълни, че футболът трябва да носи радост, а не жестокост към невинни хора.

Двубоят на втория отбор в Мартиг беше част от общото пътуване на Левски до Франция. Часове по-късно първите състави се срещнаха в Лига Европа, но спортният резултат остана на заден план заради инцидентите по трибуните.

За Левски следва домакинство срещу Лилестрьом на 10 декември в следващия кръг от турнира.