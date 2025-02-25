Спортът по ТВ във вторник (25 февруари)

Провал в критичен момент! Парламентът на Украйна не прие удължаване на президентския мандат на Володимир Зеленски

Върховната рада на Украйна не успя да приеме резолюция, потвърждаваща удължаването на властта на президента Володимир Зеленски до избирането на нов дъ ...