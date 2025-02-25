08.00 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг - Евроспорт 1
12.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг - Евроспорт 1
14.00 Футбол: „Анталияспор“ - „Бешикташ“ - МАХ Спорт 4
14.30 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2
18.00 Футбол: „Ботев“ Враца - „Берое“ - Диема спорт
18.00 Футбол: „Ал Уехда“ - „Ал Насър“ - МАХ Спорт 4
21.30 Футбол: „Брайтън“ - „Борнемут“ - Диема спорт 3
21.30 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Астън Вила“ - Диема спорт 2
21.45 Футбол: „Арминия“ - „Вердер“ - Нова спорт
21.45 Волейбол: „Милано“ - „Халкбанк“ - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: „Интер“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3
22.15 Футбол: „Челси“ - „Саутхемптън“ - Диема спорт
22.30 Футбол: „Барселона“ - „Атлетико“ - МАХ Спорт 4
02.00 Тенис: турнир в Акапулко - МАХ Спорт 1
02.00 Хокей: НХЛ, „Бостън“ - „Торонто“ - МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ във вторник (25 февруари)
25 Февруари, 2025 07:10 718 1
Ето какво може да гледате по телевизията днес
08.00 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг - Евроспорт 1
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1 Град Козлодуй
07:21 25.02.2025