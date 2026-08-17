Шишков: Ще спрем водата на незаконните сгради в Баба Алино, предстои и събарянето им

Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев, цитирани от Нова тв.
По думите на Шишков извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местното ВиК дружество и електроразпределителното дружество създават допълнителни затруднения.
„Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство“, заяви той.
Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. „Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради“, каза регионалният министър.
По думите му 230 са актовете за сгради, които нямат подробен устройствен план. Според него тези постройки не е трябвало да получават удостоверения за търпимост. Проверките по случая продължават.
Шишков призова кмета на Варна да оттегли и отмени допускането на ПУП, като посочи, че според него документът съдържа сериозни пороци и представлява опит да бъде регламентирано вече установено незаконно строителство.
Той отрече при него да е постъпвал сигнал за местността „Баба Алино“ по времето, когато е бил служебен министър, и заяви, че тогава не е извършвал проверка по случая.
На въпрос как е възможно дадено строителство да бъде незаконно, след като собственик разполага с нотариален акт за жилището, Шишков обясни, че не знае какви документи е представил инвеститорът. Министърът допусна и наличие на корупция при изграждането на незаконните сгради.
Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството.
По думите му ВиК-Варна и „ЕРП Север“ са отказали, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки. „За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната“, обясни Коцев.
Той посочи, че дружествата са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.
Коцев съобщи още, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Дванадесет от сградите вече са със заповеди за премахване, а за още осем такива заповеди се очаква да бъдат издадени в близките седмици.
По думите му в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат със заповеди за премахване.
Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миии
11:26 17.08.2026
2 Пич
И на двете.....
11:28 17.08.2026
3 Спиро
11:29 17.08.2026
4 А твойте
11:30 17.08.2026
5 ПАРАЗИТ
11:30 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 избирател
11:31 17.08.2026
8 Анонимен
11:34 17.08.2026
9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #19
11:34 17.08.2026
10 Ммммм
11:34 17.08.2026
11 да бе щял да събаря как па не
зимата ли ще събаряте?
страхливци
11:36 17.08.2026
12 Цонка
До коментар #6 от "Територията":Ф-16 да идват да тренират по наземни цели.Щял да издава нови заповеди за събаряне?Та нали имаше заповеди,те какви бяха?Шишков пак шикалкавите.Пак ще съборите няколко ненужни бараки и с това ще успокоите обществото.Този път искаме имената на всички разрешили тези строежи.И оставка на кмета.
Коментиран от #14
11:40 17.08.2026
13 надяй се коньо на зелена трева
именно Шишка
на тез Много институции хорицата им конфискувате имоти и париците им в чекмеджета и банки и обезщетявате излъганите собственици на жилища дето ще пият студена вода
11:44 17.08.2026
14 От умрел
До коментар #12 от "Цонка":Писмо нема да дойде
11:46 17.08.2026
15 Питане
Ако има, значи са на наши червени другари.
11:47 17.08.2026
16 Тези
11:49 17.08.2026
17 Електра
Коментиран от #24
11:50 17.08.2026
18 да е ясно
11:51 17.08.2026
19 Ще си
До коментар #9 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":останем с чакането.
11:52 17.08.2026
20 Очевидец
11:53 17.08.2026
21 Очевидец
11:54 17.08.2026
22 Сзо
11:56 17.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това не беше ли през април?
12:04 17.08.2026
26 Янко
12:12 17.08.2026
27 Тиква
12:12 17.08.2026