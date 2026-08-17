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Шишков: Ще спрем водата на незаконните сгради в Баба Алино, предстои и събарянето им

Шишков: Ще спрем водата на незаконните сгради в Баба Алино, предстои и събарянето им

17 Август, 2026 11:25 1 213 27

  • баба алино-
  • варна-
  • иван шишков-
  • благомир коцев

Кметът на Варна заяви, че в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20

Шишков: Ще спрем водата на незаконните сгради в Баба Алино, предстои и събарянето им - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев, цитирани от Нова тв.

По думите на Шишков извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местното ВиК дружество и електроразпределителното дружество създават допълнителни затруднения.

„Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство“, заяви той.

Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. „Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради“, каза регионалният министър.

По думите му 230 са актовете за сгради, които нямат подробен устройствен план. Според него тези постройки не е трябвало да получават удостоверения за търпимост. Проверките по случая продължават.

Шишков призова кмета на Варна да оттегли и отмени допускането на ПУП, като посочи, че според него документът съдържа сериозни пороци и представлява опит да бъде регламентирано вече установено незаконно строителство.

Той отрече при него да е постъпвал сигнал за местността „Баба Алино“ по времето, когато е бил служебен министър, и заяви, че тогава не е извършвал проверка по случая.

На въпрос как е възможно дадено строителство да бъде незаконно, след като собственик разполага с нотариален акт за жилището, Шишков обясни, че не знае какви документи е представил инвеститорът. Министърът допусна и наличие на корупция при изграждането на незаконните сгради.

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството.

По думите му ВиК-Варна и „ЕРП Север“ са отказали, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки. „За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната“, обясни Коцев.

Той посочи, че дружествата са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.

Коцев съобщи още, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Дванадесет от сградите вече са със заповеди за премахване, а за още осем такива заповеди се очаква да бъдат издадени в близките седмици.

По думите му в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат със заповеди за премахване.

Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миии

    33 7 Отговор
    Айде ве, кво ги бавите тия yкpoпи, бутайте анклава!

    11:26 17.08.2026

  • 2 Пич

    11 0 Отговор
    Да бе...!!!
    И на двете.....

    11:28 17.08.2026

  • 3 Спиро

    23 3 Отговор
    Бутаааай! Не ги бавете

    11:29 17.08.2026

  • 4 А твойте

    15 2 Отговор
    дузини имоти какво ще ги правим ?

    11:30 17.08.2026

  • 5 ПАРАЗИТ

    15 0 Отговор
    И КАКВА СТАНА ТЯ , АКО Е НЕЗАКОННО СТАВА ЗА ГОДИНА , АКО Е ЗАКОННО КАТО АМ ХЕМУС И ДЕТСКАТА БОЛНИЦА НЕ СТАВА И ЗА 50 ГОДИНИ

    11:30 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 избирател

    23 3 Отговор
    Събарянето ще покаже само едно .Държавта си влиза във функциите и прилага закона .Това е сигнал към цялото общество . След това няколко политици на подсъдимата скамейка за корупцията по високите етажи и тръгваме напред .Събарянето трябва да се приложи и за гетата .Не може всеки да си хареса една слънчева полянка и да струпа някаква постойка със забит сателит на покрива .

    11:31 17.08.2026

  • 8 Анонимен

    6 2 Отговор
    Нямам представа за какво строителство става въпрос там но този дали са му законни 10 имота и милионите Сигурно защото са негови Отблъскващ служебник нищо не работи а само прибират ЕДНО момче умря но този е невинен Оставка сружебници

    11:34 17.08.2026

  • 9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    17 2 Отговор
    Ха да видим какво ще съборите!!!Чакам...

    Коментиран от #19

    11:34 17.08.2026

  • 10 Ммммм

    11 3 Отговор
    Не ги бавете.и марш на фронта директно

    11:34 17.08.2026

  • 11 да бе щял да събаря как па не

    15 1 Отговор
    нищо не можете да съборите цяло лято

    зимата ли ще събаряте?

    страхливци

    11:36 17.08.2026

  • 12 Цонка

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Територията":

    Ф-16 да идват да тренират по наземни цели.Щял да издава нови заповеди за събаряне?Та нали имаше заповеди,те какви бяха?Шишков пак шикалкавите.Пак ще съборите няколко ненужни бараки и с това ще успокоите обществото.Този път искаме имената на всички разрешили тези строежи.И оставка на кмета.

    Коментиран от #14

    11:40 17.08.2026

  • 13 надяй се коньо на зелена трева

    5 5 Отговор
    Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите

    именно Шишка
    на тез Много институции хорицата им конфискувате имоти и париците им в чекмеджета и банки и обезщетявате излъганите собственици на жилища дето ще пият студена вода

    11:44 17.08.2026

  • 14 От умрел

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Цонка":

    Писмо нема да дойде

    11:46 17.08.2026

  • 15 Питане

    7 3 Отговор
    А ЗАКОННИ има ли ???
    Ако има, значи са на наши червени другари.

    11:47 17.08.2026

  • 16 Тези

    7 1 Отговор
    нови заповеди, като старите ли са? Имам чувството, че тези заповеди по-скоро узаконяват сградите.

    11:49 17.08.2026

  • 17 Електра

    5 7 Отговор
    Тоя Шшишав кретен само спира и руши, не поставил една тухла да изгради нещо. Може би е затова природата е била толкова оскъдна към него, за ум и красота...

    Коментиран от #24

    11:50 17.08.2026

  • 18 да е ясно

    9 2 Отговор
    Ако ВиК - Варна, което е собственост на общината създава пречки за спиране на водата, управителят трябва да бъде незабавно отстранен от длъжност докато трае дисциплинарното производство по уволнението му. Кметът и целият общински съвет да носят административна отговорност и да им бъдат наожени глоби за това, че са допуснали общинското дружество да съдейства на хора, които са нарушили закона. На Енерго-Про да бъде наложена глоба в големи размери за неизпълнение на задължението си веднага да преустанови подаването на елестричество в незаконни сгради. Глобите да бъдат налагани последователно докато не спрат тока в Баба Алино. Има си начини да бъдат принудени всички о тговорни за това безобразие да си свършат работата и да спазват закона. Друг е въпросът защото това не се прави.

    11:51 17.08.2026

  • 19 Ще си

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    останем с чакането.

    11:52 17.08.2026

  • 20 Очевидец

    4 0 Отговор
    В България препродажбата на електроенергия без лиценз е незаконна съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ). Единствените субекти, които имат право да продават ток на крайни потребители, са лицензираните доставчици (крайни снабдители, търговци на електроенергия или оператори).Ако физическо или юридическо лице препродава ток (например собственик на имот, който препродава ток на наематели с надценка, или фирма без лиценз), то подлежи на сериозни административни и финансови санкции от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

    11:53 17.08.2026

  • 21 Очевидец

    3 1 Отговор
    Основни санкции съгласно Закона за енергетикатаГлоби за дейност без лиценз (чл. 206 от ЗЕ):За физически лица: Глоба от 20 000 до 50 000 лв.За юридически лица и ЕТ: Имуществена санкция от 50 000 до 150 000 лв.При повторно нарушение глобите се налагат в троен размер.

    11:54 17.08.2026

  • 22 Сзо

    3 3 Отговор
    Имам чувството че държавата и община Варна ще има да плащат доста неустойки

    11:56 17.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това не беше ли през април?

    5 0 Отговор
    Шишков?

    12:04 17.08.2026

  • 26 Янко

    2 1 Отговор
    Ако някой беше си направил в двора незаконна барака хиените от общината до сега сто пъти щяха да му е съборят без да му спират водата.

    12:12 17.08.2026

  • 27 Тиква

    1 1 Отговор
    Браво,хубави новини, ще дойда и Аз, доброволец от Русе,със хубав чул и кирка, осраинци аут в окрабандерия.

    12:12 17.08.2026

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