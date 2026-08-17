Виктор Юго взривява френския парламент за Батак и Априлското въстание

Днес се навършват точно 150 години от един от най-паметните моменти в европейската политическа и културна история. На 17 август 1876 г. великият френски писател, общественик и сенатор Виктор Юго произнася безмилостна реч пред парламента на Франция. Той издига мощен глас срещу жестокостите при потушаването на Априлското въстание и по-специално срещу клането в Батак.

По повод този паметен юбилей, ФАКТИ представя хронология на събитията. Те промениха хода на Източния въпрос и проправиха пътя към българското Освобождение.

„Убива се един народ. Къде? В Европа!“

След Априлското въстание от 1876 г. Османската империя подлага българското население на невиждан терор чрез редовна войска и башибозук. Докладите на чуждестранните дипломати и военните кореспонденти предизвикват вълна от възмущение на Стария континент. Най-силният политически отзвук във Франция идва именно от трибуната на Сената чрез гласа на Виктор Юго.

В своята реч, публикувана по-късно и на страниците на влиятелния вестник „Le Rappel“, Юго се обръща директно към тогавашното безучастно френско правителство и европейските лидери:

„Настъпил е моментът да се издигне глас на протест. Всички правителства гледат, но не виждат. Избива се един народ. Къде? В Европа! Този факт има ли свидетели? Само един – целият свят!“

Писателят описва с потресаващи детайли трагедията в Батак, където хиляди невинни мъже, жени и деца са избити за броени часове. Той изразява дълбоко възмущение, че докато се извършват тези зверства, официална Европа запазва дипломатическо мълчание в името на статуквото.

Моралното пробуждане на Европа и българската свобода

Речта на Виктор Юго от 17 август 1876 г. не е просто емоционален изблик. Тя се превръща в ключов политически инструмент. Този апел поставя основите на модерната европейска идея за колективна хуманитарна защита. Макар в самата реч писателят географски да смесва детайли между Сърбия и България (поради общия мащаб на балканската криза по това време), фокусът върху клането в Батак остава безспорен морален център.

Благодарение на застъпничеството на интелектуалци като Юго във Франция, Гладстон във Великобритания и Достоевски в Русия, общественото мнение налага промяна в геополитическите нагласи. Това директно води до свикването на Цариградската конференция и последвалата Руско-турска освободителна война (1877–1878 г.).

Днес, век и половина по-късно, думите на Юго продължават да бъдат сочени като пример за журналистическа и човешка смелост. Те доказват, че пред лицето на тиранията неутралитетът е равносилен на съучастие.