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Виктор Юго взривява френския парламент за Батак и Априлското въстание

Виктор Юго взривява френския парламент за Батак и Априлското въстание

17 Август, 2026 11:12 1 060 11

  • виктор юго-
  • френски парламент-
  • батак-
  • априлското въстание

Преди точно 150 години великият хуманист произнася своята знаменита реч в защита на разпънатия на кръст български народ

Виктор Юго взривява френския парламент за Батак и Априлското въстание - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват точно 150 години от един от най-паметните моменти в европейската политическа и културна история. На 17 август 1876 г. великият френски писател, общественик и сенатор Виктор Юго произнася безмилостна реч пред парламента на Франция. Той издига мощен глас срещу жестокостите при потушаването на Априлското въстание и по-специално срещу клането в Батак.

По повод този паметен юбилей, ФАКТИ представя хронология на събитията. Те промениха хода на Източния въпрос и проправиха пътя към българското Освобождение.

„Убива се един народ. Къде? В Европа!“

След Априлското въстание от 1876 г. Османската империя подлага българското население на невиждан терор чрез редовна войска и башибозук. Докладите на чуждестранните дипломати и военните кореспонденти предизвикват вълна от възмущение на Стария континент. Най-силният политически отзвук във Франция идва именно от трибуната на Сената чрез гласа на Виктор Юго.

В своята реч, публикувана по-късно и на страниците на влиятелния вестник „Le Rappel“, Юго се обръща директно към тогавашното безучастно френско правителство и европейските лидери:

„Настъпил е моментът да се издигне глас на протест. Всички правителства гледат, но не виждат. Избива се един народ. Къде? В Европа! Този факт има ли свидетели? Само един – целият свят!“

Писателят описва с потресаващи детайли трагедията в Батак, където хиляди невинни мъже, жени и деца са избити за броени часове. Той изразява дълбоко възмущение, че докато се извършват тези зверства, официална Европа запазва дипломатическо мълчание в името на статуквото.

Моралното пробуждане на Европа и българската свобода

Речта на Виктор Юго от 17 август 1876 г. не е просто емоционален изблик. Тя се превръща в ключов политически инструмент. Този апел поставя основите на модерната европейска идея за колективна хуманитарна защита. Макар в самата реч писателят географски да смесва детайли между Сърбия и България (поради общия мащаб на балканската криза по това време), фокусът върху клането в Батак остава безспорен морален център.

Благодарение на застъпничеството на интелектуалци като Юго във Франция, Гладстон във Великобритания и Достоевски в Русия, общественото мнение налага промяна в геополитическите нагласи. Това директно води до свикването на Цариградската конференция и последвалата Руско-турска освободителна война (1877–1878 г.).

Днес, век и половина по-късно, думите на Юго продължават да бъдат сочени като пример за журналистическа и човешка смелост. Те доказват, че пред лицето на тиранията неутралитетът е равносилен на съучастие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баш кат сега и нещо да са ни помогнали

    20 5 Отговор
    Юго се обръща директно към тогавашното безучастно френско правителство и европейските лидери

    11:14 17.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    С 400 пушки срещу 200 000 турски плюс английски оръдия.Това е смелост.

    11:15 17.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Пашите които водят турската армия са Англичани, французи, германци, евреи.Те позволяват клането.

    11:17 17.08.2026

  • 4 очевидец

    3 1 Отговор
    КЗП основно имитира дейности. КЗП защитава единствено интересите на Пеевски, които са много различни от интересите на БГ потребителите... КЗП нито може, нито иска да влияе на високите цени...

    11:22 17.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    " От Батак съм, чичо!
    Знайш ли го дей Батак...."

    11:31 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Из речта на Виктор Юго:

    8 0 Отговор
    "..Ще удивим европейските правителства, като ги научим на едно нещо: че престъпленията са си престъпления; че не е по-допустимо за едно правителство, отколкото за един човек, да бъде убиец; че Европа е обединена; че всичко, което се прави в Европа, се прави от Европа; че ако съществува правителство на див звяр, то трябва да се третира като див звяр; че в този момент, много близо до нас, там, пред очите ни, те избиват, горят, плячкосват, изтребват, колят бащи и майки, продават малки момичета и момчета; че децата, твърде малки за продажба, са разделени на две със сабя; че семействата са изгаряни в домовете им; че такъв град, като например Батак, е намален за няколко часа от девет хиляди жители на хиляда и триста; гробищата са претъпкани с повече трупове, отколкото могат да бъдат погребани, така че мъртвите да върнат чумата на живите, които са им донесли касапницата, което е добре направено; ние учим правителствата на Европа на това: че бременни жени биват разрязвани, за да убият децата си във вътрешностите им, че по обществените площади има купчини женски скелети, носещи следи от изкормване, че кучета гризат черепите на изнасилени млади момичета по улиците, че всичко това е ужасно, че един-единствен жест от страна на правителствата на Европа би бил достатъчен, за да го предотврати, и че диваците, които извършват тези престъпления, са плашещи, и че цивилизованите хора, които позволяват те да бъдат извършвани, са ужасяващи.."

    11:42 17.08.2026

  • 8 Захари Стоянов

    1 0 Отговор
    На колене любезний читателю, отпреди ни е Батак

    11:52 17.08.2026

  • 9 Иван Вазов

    2 0 Отговор
    Батак и Хеопсовата пирамида на българското освобождение.

    11:54 17.08.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Европа е същата алчна и проста Ку.. ва като преди.Всичко е Старо като света.
    НЯМА да питаме защо "човеколюбивата и милосърдна" Европа, избила милиони африканци, направила Ги роби в Америка, избила милиони индианци над 100, избила милиони индийци, също над 100,измислила концлагерите, помогала на Хиллер, НЕ Е ОСВОБОДИЛА България? Защо?

    11:58 17.08.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    само дето статията е "За Сърбия", наистина говори за клането в Батак разкрито от американския журналист Макгахан, но мисли, че това е в Сърбия

    12:14 17.08.2026