Земетресение от 7,7 разтърси Индонезия: десетки загинали, хиляди останаха без подслон

Хиляди жители на индонезийския остров Флорес все още очакват помощ, дни след мощното земетресение, което отне живота на най-малко 54 души, рани стотици и причини сериозни разрушения. Трагедията съвпадна с днешното отбелязване на 81-вата годишнина от независимостта на Индонезия, но за много хора денят преминава не в празненства, а в траур и очакване на спасителна помощ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от Фокус.

Много жители продължават да търсят свои близки, а някои населени места остават изолирани заради нанесените от труса щети. Спасителните екипи на острова продължават издирването на хора, които може да са затрупани под разрушени сгради.

Земетресението с магнитуд 7,7 е регистрирано в събота в провинция Източни Малки Зондски острови. Епицентърът е бил в района на остров Флорес, където са отчетени и най-сериозните поражения.

По данни на Националната агенция за управление на бедствия са повредени над 1300 жилища, като близо 250 от тях са разрушени на Флорес. Около 5000 души са били принудени да потърсят подслон във временни приюти, а броят на ранените достига 135.

Заради мащаба на бедствието губернаторът на провинцията Емануел Мелкиадес Лака Лена обяви 14-дневно извънредно положение.

По данни на Геоложката служба на САЩ хипоцентърът на земетресението е бил на около 10 километра дълбочина. След основния трус са последвали множество вторични земетресения, като най-силните са били с магнитуд 6,1 и 5,9.

Земетресението е усетено в район, в който живеят около 1,5 милиона души. Спасителните служби продължават да оценяват щетите и да доставят помощ на засегнатите населени места.

Индонезия е особено уязвима към земетресения, тъй като архипелагът с повече от 17 000 острова се намира в т.нар. „Огнен пръстен“ - един от най-активните сеизмични региони на планетата.