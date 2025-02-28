08.00 Снукър: Уърлд Оупън, полуфинал - Евроспорт 1
09.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Гудаури, ски крос - Евроспорт 2
11.00 Фрийстайл ски: Световна купа в Гудаури, ски бабуни - Евроспорт 2
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, спускане, жени - Евроспорт 1
12.30 Автомобилизъм: 1812 км на Катар, Световен шампионат за издръжливост - Евроспорт 2
13.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
13.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, отборно, малка шанца - Евроспорт 1
14.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени - Евроспорт 1
15.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, трети етап, мъже - Евроспорт 2
16.50 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, щафета, двойки - Евроспорт 1
17.30 Футбол: „Ловеч“ - „Монтана“ - Диема спорт
18.30 Автомобилизъм: 1812 км на Катар, Световен шампионат за издръжливост - Евроспорт 2
19.30 Футбол: „Шалке“ - „Пройстен“ - Нова спорт
19.30 Футбол: „Фортуна“ - „Гройтер Фюрт“ - Диема спорт 3
19.30 Волейбол: „Хебър“ - „Левски“ - МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол: „Болоня“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: „Щутгарт“ - „Байерн“ - Диема спорт 3
21.45 Футбол: "Фиорентина" - Лече" - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Монако“ - „Реймс“ - Диема спорт
22.00 Футбол: „Валядолид“ - „Лас Палмас“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Астън Вила“ - „Кардиф“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Шефийлд Уензди“ - „Съндърланд“ - Нова спорт
23.30 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, втори ден - Евроспорт 2
00.00 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2
03.00 Тенис: турнир в Акапулко - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в петък (28 февруари)
28 Февруари, 2025 06:56 233 0
Ето какво може да гледате днес
08.00 Снукър: Уърлд Оупън, полуфинал - Евроспорт 1
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