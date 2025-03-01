Спортът по ТВ в събота (1 март)

10.00 Мото GP: спринт за Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 4
10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
10.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Алмати, ски бабуни, двойки, мъже и жени - Евроспорт 2
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, спускане, жени - Евроспорт 1
12.00 Футбол: „Крумовград“ - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт
12.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
12.30 Сноуборд: Световна купа в Ерзурум, сноуборд крос - Евроспорт 2
13.00 Баскетбол: „Рилски спортист“ - „Спартак“ (Пл) - МАХ Спорт 2
13.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, мъже - Евроспорт 1
13.00 Биатлон: световно първенство, девойки до 18 г. - -БНТ 3
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
14.10 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом - БНТ 3
14.15 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Милуол“ - Диема спорт 2
14.15 Футбол: „Престън“ - „Бърнли“ - Нова спорт
14.30 Футбол: „Локомотив“ (Пд) - „Ботев“ (Вр) - Диема спорт
14.30 Футбол: „Лийдс“ - „Уест Бромич“ - Диема спорт 3
14.30 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, скиатлон, мъже - Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Хет Нювсблад, мъже - Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Жирона“ - „Селта“ - МАХ Спорт 4
16.00 Футбол: „Аталанта“ - „Венеция“ - МАХ Спорт 3
16.00 Снукър: Уърлд Оупън, финал - Евроспорт 1
16.15 Биатлон: световно първенство, девойки до 18 г. - БНТ 3
16.30 Футбол: „Санкт Паули“- „Борусия“ (Дортмунд) - Диема спорт 3
16.45 Футбол: „Спартак“ Вн - „Берое“ - Диема спорт
17.00 Футбол: „Борнемут“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Мидълзбро“ - „Дарби Каунти“ - Нова спорт
17.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
17.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, ски бягане, мъже - Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Хет Нювсблад, жени - Евроспорт 2
17.15 Футбол: „Райо Валекано“ - „Севиля“ - МАХ Спорт 4
17.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени - Евроспорт 1
19.00 Футбол: „Наполи“ - „Интер“ - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: „Берое“ - „Нефтохимик“ - МАХ Спорт 2
19.00 Борба: ранкинг серии, жени и класически стил - БНТ 3
19.30 Футбол: „Бетис“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: „Манчестър Сити“ - „Плимут“ - Диема спорт 2
19.45 Футбол: „Гоу Ахед Игълс“ - ПСВ „Айндховен“ - Ринг
20.00 Футбол: „Ланс“ - „Льо Авър“ - Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, трети ден - Евроспорт 2
21.15 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Карлсруе“ - „Кьолн“ - Диема спорт 3
21.30 Волейбол: мач от Серия А1 - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: „Удинезе“ - „Парма“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Атлетико“ - „Атлетик“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Фейенорд“ - НЕК - Ринг
22.05 Футбол: ПСЖ - „Лил“ - Диема спорт
23.00 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2
01.00 Хокей: НХЛ, „Кълъмбъс“ - „Детройт“ - МАХ Спорт 3
01.00 Баскетбол: НБА, „Шарлът“ - „Вашингтон“ - Диема спорт 2
02.00 UFC: Капе срещу Алмабайев - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в събота (1 март)
1 Март, 2025 10:05 243 0
Разнообразие от спортни събития в ефира днес
10.00 Мото GP: спринт за Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 4
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